Prima pagină » Politic » Ciucu, nervos pe următoarele consultări: Mergem ca să avem de unde să venim

Ciucu, nervos pe următoarele consultări: Mergem ca să avem de unde să venim

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, spune că nu vede rostul unei noi serii de consultări la Palatul Cotroceni în vederea formării unui nou guvern: „Mergem ca să avem de unde să venim”.
Ciucu, nervos pe următoarele consultări: Mergem ca să avem de unde să venim
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Laura Buciu
18 mai 2026, 22:15, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Întrebat, luni seara, la Digi 24, cu ce propunere merge PNL la următoarea rundă de consultări de la Palatul Cotroceni, Ciucu a spus că „dacă mergem numai așa… nu mai mergem”.

„Mergem, dar să mergem așa… ca să vedem de unde veni… Noi nu ne schimbăm poziția. Cine a generat această criză să o rezolve”, a spus Ciucu.

El afirmă că nu vede rostul unei noi runde de negocieri „ca să se întâmpe la fel”.

„Să vină președintele să ne propună pe cineva, să propună PSD-ul. Noi nu mai avem ce să discutăm. Ce să propunem?”, a mai spus Ciucu.

El precizează că PNL nu își schimbă poziția: „Nu PSD, nu AUR”.

„Să-și asume o dată răspunderea, pentru că întotdeauna au făcut așa. (…) De fiecare dată, înainte de alegeri ei fug de răspundere. Stau bine și umplu buzunarul, stau pe poziții puternice la început de guvernare. Acum nu le-a mers cu Ilie Bolojan”, mai spune Ciucu.

Citește și

Recomandarea video

AUR propune în programul de guvernare cu care a mers la Cotroceni listarea la bursă a companiilor de stat
G4Media
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
Diana Șoșoacă a felicitat-o pe Șefa de Protocol a Palatului Cotroceni, Delia Dinu, cea care are grijă de Nicușor Dan: „Dacă n-ați fi dumneavoastră…”
Gandul
Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit în pădure după 48 de ore. ANUNȚUL făcut de medici
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Ciprian Ciucu a dezvăluit întrebarea pusă de Nicușor Dan către PNL la consultări: I-am spus că e o variantă proastă. Era surprins și îngrijorat. Poate nu mai mergem
Libertatea
Gogoși din fasole. Sunt crocante la exterior și pufoase în interior. Rețeta e simplu de făcut!
CSID
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia