Ciucu, nervos pe următoarele consultări: Mergem ca să avem de unde să venim

Întrebat, luni seara, la Digi 24, cu ce propunere merge PNL la următoarea rundă de consultări de la Palatul Cotroceni, Ciucu a spus că „dacă mergem numai așa… nu mai mergem”.

„Mergem, dar să mergem așa… ca să vedem de unde veni… Noi nu ne schimbăm poziția. Cine a generat această criză să o rezolve”, a spus Ciucu.

El afirmă că nu vede rostul unei noi runde de negocieri „ca să se întâmpe la fel”.

„Să vină președintele să ne propună pe cineva, să propună PSD-ul. Noi nu mai avem ce să discutăm. Ce să propunem?”, a mai spus Ciucu.

El precizează că PNL nu își schimbă poziția: „Nu PSD, nu AUR”.

„Să-și asume o dată răspunderea, pentru că întotdeauna au făcut așa. (…) De fiecare dată, înainte de alegeri ei fug de răspundere. Stau bine și umplu buzunarul, stau pe poziții puternice la început de guvernare. Acum nu le-a mers cu Ilie Bolojan”, mai spune Ciucu.