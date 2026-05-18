După Bolojan, și Grindeanu ”aprinde lumina”

Grindeanu l-a acuzat luni pe Bolojan că „descoperă” problemele din sistem abia după ruptura dintre PSD.

„Până cu o lună în urmă nu le știa? Că văd că abia acum descoperă, aprinde lumina, găsește șobolanii roșii și îi demască la televizor sau la podcast”, a spus liderul PSD, într-o intervenție la România TV.

Grindeanu: Cine a plătit pentru SMR-urile de la Doicești?

Liderul social-democrat susține că și el poate „aprinde lumina” asupra unor proiecte și persoane apropiate PNL, făcând referire inclusiv la proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești, care ar urma să fie amplasate pe fosta platformă a termocentralei de lângă Târgoviște.

„Eu l-aș ruga să aprindă lumina, de exemplu, așa…Să aprindă lumina că a făcut o declarație (…) că statul român a plătit vreo 200 și ceva de milioane de euro pentru SMR-urile de la Doicești. Ghiciți cine a plătit: Miniștrii PNL. Domnul Burduja cu domnul Virgil Popescu”, a menționat Grindeanu.

Apropiații lui Ilie Bolojan, în vizorul PSD

Liderul social-democrat a continuat seria acuzațiilor și a vorbit despre persoane apropiate PNL.

„Hai să aprindem lumina despre un parlamentar PNL, finul domniei sale, de Bihor. Care, ce să vezi, are dosar penal că a falsificat legitimații de student”, a afirmat Grindeanu.

Grindeanu l-a menționat și pe Adrian Foghiș, președintele Directoratului SAPE, aflat în mandat provizoriu din iunie 2025 la conducerea companiei de stat care administrează participațiile statului din sectorul energetic: „Să aprindem lumina despre domnul Adrian Foghiș, care ia 10.000 de euro de la SAPE”.

În centrul criticilor: banii pentru Oradea și Bihor

Liderul PSD l-a acuzat pe Bolojan de „ipocrizie” atunci când vorbește despre „baroni” și bani publici.

„Vorbește de baroni domnul Ilie Bolojan? Păi eu vă spun despre banii pe care i-a primit Bihorul și Oradea în acești ultimi ani. Eu cred că e în top 3 acest județ cu banii primiți de la bugetul de stat, nu pe proiecte europene”, a afirmat Grindeanu.

„Zeci de milioane de euro băgați în aeroportul de la Oradea”, a acuzat social-democratul, spunând că investiția nu s-ar justifica din punct de vedere economic.