Prima pagină » Politic » Grindeanu, atac la Bolojan: „Vrea statuie pentru prezidențiale, nu să deblocheze situația politică"

Sorin Grindeanu a lansat luni un nou atac la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, pe care îl acuză că se află deja „în campanie prezidențială” și că își pregătește candidatura pentru alegerile din 2030, în loc să contribuie la deblocarea situației politice.
Maria Miron
18 mai 2026, 20:08, Politic
Liderul PSD a susținut, într-o intervenție la Antena 1, că actualul blocaj politic este alimentat de calcule electorale și de intenția lui Bolojan de a-și construi candidatura pentru alegerile prezidențiale din 2030.

„Acum Ilie Bolojan se află în campanie prezidențială. Domnia sa asta face, asta vizează”, a declarat Grindeanu.

Grindeanu: Bolojan voia prezidențialele încă din 2025

Social-democratul spune că Ilie Bolojan și-ar fi dorit să candideze la Președinție încă din anul 2025: „Pe domnia sa îl interesează 2030. De fapt, l-a interesat și anul trecut să candideze la alegerile prezidențiale”.

„Dumnealui nu vrea să deblocheze situația politică din România și să avem un guvern rapid. Dumnealui vrea să-și clădească statuia prin care să candideze peste 4 ani”, a afirmat Grindeanu.

Acesta a susținut că Bolojan ar fi încercat „până în ultimul moment” să obțină candidatura la scrutinul prezidențial precedent, însă nu a avut susținerea necesară.

„N-a putut să candideze neavând susținere. Ceea ce își dorește acum și el, și echipa din spatele dumnealui, este candidatura la alegerile prezidențiale. E evident, pentru toată lumea”, a explicat șeful PSD.

Grindeanu: Bolojan să „iasă din campanie”

Grindeanu a făcut apel la premier „să iasă din campania prezidențială” și să participe la găsirea unei soluții politice între partidele pro-occidentale.

„Avem alegeri de abia peste patru ani, nu avem alegeri într-o săptămână”, a declarat acesta.

PSD: soluția rămâne în coaliția pro-occidentală

Președintele PSD a acuzat și faptul că actualul premier își construiește profilul politic prin atacuri constante la adresa social-democraților.

„E foarte simplu să-ți faci o campanie electorală înjurând non-stop la ceilalți. Știu, e un brand puternic să spui lucruri anti-PSD pe o anumită zonă de electorat”, a spus Grindeanu.

Potrivit acestuia, PSD susține continuarea negocierilor între partidele „pro-occidentale”. PSD este dispus „să stea la masa negocierilor până când se găsește o soluție”, însă fără Ilie Bolojan în fruntea Guvernului, a precizat social-democratul.

