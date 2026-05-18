Ambii militari răniți în urma exploziei de la Botoșani au arsuri de căi respiratorii. Vor fi tratați în Belgia

Potrivir Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), cei doi militari care au suferit arsuri grave în urma exploziei produse luni într-un poligon de distrugere a muniției de la marginea municipiului Botoșani sunt transferați în regim de urgență la Spitalul „Regina Maria Astrid” din Bruxelles, Belgia, decizia transferului fiind luată în urma evaluării medicale efectuate de specialiști și având în vedere gravitatea leziunilor. Ambii pacienți sunt intubați, ventilați mecanic și prezintă arsuri la nivelul căilor respiratorii superioare.

„Pacienții au fost preluați și stabilizați la UPU-SMURD din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, unde au fost investigați și consultați de echipele medicale ale unității sanitare. Ulterior, în urma evaluării clinice și a stabilizării provizorii, s-a decis transferul lor imediat către un centru specializat pentru tratamentul marilor arși. Pentru realizarea transferului, două Unități de Terapie Intensivă Mobilă ale UPU-SMURD și ISU Botoșani au transportat pacienții, în condiții de siguranță, către Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” din Suceava. Pentru facilitarea transportului, acestea au avut ca antemergător o autospecială a Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani. De asemenea, pe timpul transportului terestru, asistența medicală și paramedicală a fost asigurată de personal din cadrul UPU-SMURD și ISU Botoșani”, transmite DSU.

Victimele, îmbarcate la bordul unei aeronave C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române

La Suceava, victimele au fost îmbarcate la bordul unei aeronave C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale. Asistența medicală pe durata zborului este asigurată de o echipă formată din doi medici și doi asistenți din cadrul UPU-SMURD al Spitalului Clinic de Urgență București, alături de personal medical militar al MApN.

Personalul medical civil de la București a fost transportat inițial la Baza 90 Transport Aerian Otopeni „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu” cu o Autospecială pentru Transport Victime Multiple (ATVM) a ISU București-Ilfov, de unde aeronava militară a decolat spre Suceava pentru preluarea pacienților și executarea zborului direct către Bruxelles.

„Misiunea complexă de salvare este rezultatul cooperării dintre Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale”, conform sursei citate.

Incidentul a avut loc luni, la ora 13.30, într-un poligon de distrugere a muniției aparținând Depozitului 33 Materiale Tehnice din compunerea Forțelor Terestre.

Explozia, urmată de un incendiu, s-a produs în timpul unor activități de casare a muniției, respectiv cartușe de semnalizare de 26 mm.