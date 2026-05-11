Moldovean condamnat în Belgia pentru un jaf de peste 3 milioane de euro, depistat în Vama Albița

Bărbatul, în vârstă de 34 de ani, s-a prezentat în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, pentru efectuarea formalităţilor de control, luni dimineața, la volanul unui autoturism.

La controlul de frontieră, oamenii legii au constatat că pe numele bărbatului este emisă, de către autoritățile din Belgia, o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare, acesta având de executat o pedeapsă de zece ani de închisoare pentru săvârşirea infracțiunii de furt.

Conform mandatului de arestare, bărbatul a fost condamnat pentru că a furat bunuri (produse cosmetice) în valoare de peste trei milioane de euro.

Individul a fost predat unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, în vederea luării măsurilor legale ce se impun.