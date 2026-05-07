Prima pagină » Știrile zilei » Premierul belgian respinge acuzațiile de antisemitism formulate de ambasadorul SUA, pe tema ritualului circumciziilor

Premierul belgian respinge acuzațiile de antisemitism formulate de ambasadorul SUA, pe tema ritualului circumciziilor

Bart De Wever, prim-ministrul Belgiei a răspuns acuzațiilor de antisemitism lansate de ambasadorul SUA la Bruxelles, Bill White, după ce procurorii din Anvers au demarat o anchetă împotriva a doi lideri religioși evrei privind efectuarea de circumcizii în condiții în afara legii.
Premierul belgian respinge acuzațiile de antisemitism formulate de ambasadorul SUA, pe tema ritualului circumciziilor
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
07 mai 2026, 08:37, Știri externe

Tensiunile diplomatice au izbucnit în februarie după ce ambasadorul american a reacționat la recomandarea unui procuror din Anvers de a-i trimite în judecată pe doi moheli în cadrul unei anchete privind circumcizii ilegale, întrucât legislația belgiană prevede ca toate procedurile medicale să fie realizate de personal medical licențiat. 

„Belgia va fi considerată de întreaga lume ca fiind antisemită. Până când această situație nu va fi rezolvată, nu există nicio cale de ocolire. Administrația Trump condamnă această acțiune judiciară și condamnă, de asemenea, inacțiunea politică a guvernului belgian de a găsi o soluție pentru frumoasele comunități evreiești de aici, din Belgia”, a transmis White. 

Premierul Bart De Wever a răspuns: „Belgia nu este un stat antisemit, asta e o prostie. Circumcizia este esențială pentru credința evreiască și islam, dar la fel sunt și standardele de calitate ale legislației noastre. Trebuie să le reconciliem. Ceea ce nu ar trebui să faceți este să creați o întreagă controversă societală în jurul ei cu declarații dure despre antisemitism. Asta nu contribuie cu nimic”, potrivit Politico

Declarațiile ambasadorului american au fost criticate și de ministrul belgian de externe și fostul premier, fiind invocat intervenționismul american în afacerile interne belgiene. 

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan poate să-l desemneze din nou pe Ilie Bolojan ca premier, chiar dacă guvernul său a picat prin moțiune de cenzură
G4Media
Mesaj de alertă pentru nordul județului Tulcea. Populația, avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor drone
Gandul
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Cele mai scumpe cireșe din lume: au formă de inimă și iubitorii luxului ajung să plătească chiar și 300 de euro pentru o singură bucată
Libertatea
Un bărbat a supraviețuit 40 de ore fără să-i bată inima. Cazul miraculos care a surprins lumea medicală
CSID
De unde aduc românii cele mai multe mașini SH? Însă aproape 9 din 10 au daune în istoric
Promotor