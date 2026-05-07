Premierul belgian respinge acuzațiile de antisemitism formulate de ambasadorul SUA, pe tema ritualului circumciziilor

Tensiunile diplomatice au izbucnit în februarie după ce ambasadorul american a reacționat la recomandarea unui procuror din Anvers de a-i trimite în judecată pe doi moheli în cadrul unei anchete privind circumcizii ilegale, întrucât legislația belgiană prevede ca toate procedurile medicale să fie realizate de personal medical licențiat.

„Belgia va fi considerată de întreaga lume ca fiind antisemită. Până când această situație nu va fi rezolvată, nu există nicio cale de ocolire. Administrația Trump condamnă această acțiune judiciară și condamnă, de asemenea, inacțiunea politică a guvernului belgian de a găsi o soluție pentru frumoasele comunități evreiești de aici, din Belgia”, a transmis White.

Premierul Bart De Wever a răspuns: „Belgia nu este un stat antisemit, asta e o prostie. Circumcizia este esențială pentru credința evreiască și islam, dar la fel sunt și standardele de calitate ale legislației noastre. Trebuie să le reconciliem. Ceea ce nu ar trebui să faceți este să creați o întreagă controversă societală în jurul ei cu declarații dure despre antisemitism. Asta nu contribuie cu nimic”, potrivit Politico.

Declarațiile ambasadorului american au fost criticate și de ministrul belgian de externe și fostul premier, fiind invocat intervenționismul american în afacerile interne belgiene.