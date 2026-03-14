Premierul Belgiei cere mandat de la UE să rezolve el conflictul dintre Rusia și Ucraina: „Pare a fi singura soluție posibilă”

Belgia a cerut mandat de la UE să fie lăsată să negocieze cu Rusia o soluționare a conflictului ucrainean.
Premierul Belgiei cere mandat de la UE să rezolve el conflictul dintre Rusia și Ucraina:
Sorina Matei
14 mart. 2026, 17:20, Știri externe

Prim-ministrul belgian Bart de Wever a cerut autorităților UE să obțină un mandat din partea statelor membre pentru a negocia cu Rusia soluționarea conflictului din Ucraina: „Un acord cu Rusia pare a fi singura soluție posibilă”.

„Întrucât nu-l putem amenința (pe președintele rus Vladimir) Putin furnizând arme Ucrainei și nu-l putem strangula economic fără sprijinul Statelor Unite, nu mai rămâne decât o singură cale: să încheiem o înțelegere”, a declarat el pentru ziarul belgian L’Echo.

„Fără un mandat de negociere la Moscova, nu suntem la masa negocierilor unde americanii vor împinge Ucraina să accepte acordul. Și vă pot spune deja că va fi un acord prost pentru noi”, a spus el.

Mai mulți lideri europeni, inclusiv președintele francez Emmanuel Macron, au încercat recent să reia contactele cu președintele rus Vladimir Putin, încercând să evite să-l lase pe președintele american Donald Trump să rezolve singur conflictul.

Cu toate acestea, ministrul de externe al UE, Kaja Kallas, a declarat că blocul european trebuie mai întâi să ajungă la un acord cu privire la ce să aștepte de la Rusia înainte de a-l contacta direct pe Vladimir Putin.

În februarie, Kallas a declarat că Europa ar trebui să formuleze „cereri maximaliste” și să facă presiuni asupra Kremlinului pentru a face concesii, inclusiv pentru a accepta reduceri militare.

