FT: După anunțul SUA privind retragerea unor soldați americani din Germania, Berlinul vrea să reia discuțiile privind achiziția de rachete Tomahawk

Berlinul reînnoiește eforturile de a cumpăra rachete de croazieră Tomahawk, produse de SUA, în contextul în care recent, Pentagonul a anunțat că va retrage aproximativ 5.000 de soldați americani din Germania.

Potrivit unor surse citate de Financial Times, Berlinul speră să convingă administrația Trump să accepte vânzarea rachetelor Tomahawk împreună cu lansatoarele terestre Typhon.

În acest sens, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, plănuiește o vizită la Washington pentru a relansa oferta Germaniei de a cumpăra sistemele de lungă distanță, potrivit uneia dintre surse.

„Esential este să dispunem de capacități de lovitură în Europa”, a declarat o sursă din interiorul guvernului pentru FT.

O altă persoană a declarat pentru sursa citată că Germania este dispusă inclusiv să plătească mai mult pentru ca achiziția acestor rachete de croazieră să se concretizeze.

Sursele citate de FT au punctat că vizita lui Pistorius va depinde de posibilitatea de a obține o întâlnire cu Pete Hegseth, iar acest lucru este, în prezent, departe de a fi garantat, având în vedere deteriorarea relațiilor dintre Trump și cancelarul Friedrich Merz pe fondul conflictului din Iran.

Racheta Tomahawk este o rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune, lansată de obicei de pe mare pentru a ataca ținte în cadrul misiunilor de lovire în adâncime.