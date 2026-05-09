Trump sugerează că soldații americani retrași din Germania ar putea fi relocați în Polonia

Președintele american Donald Trump a sugerat vineri că ar putea muta soldații americani din Germania în Polonia. „Am relații excelente cu președintele (Nawrocki). (...) Este un luptător extraordinar și un tip grozav, îmi place foarte mult de el, așa că este posibil”, a spus Trump.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
09 mai 2026, 04:26, Știri externe
Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat vineri ia în considerare relocarea soldaților americani din Germania în Polonia, lăudându-l din nou pe președintele polonez.

„Polonia ar dori asta. Avem relații excelente cu Polonia, am relații excelente cu președintele (Nawrocki). Amintiți-vă, l-am susținut, iar el a câștigat chiar dacă era cu mult în urmă. Este un luptător extraordinar și un tip grozav, îmi place foarte mult de el, așa că este posibil”, a spus Trump în timpul unei conversații cu jurnaliștii înainte de a pleca spre terenul său de golf din Virginia.

Întrebat dacă ar face acest lucru, Trump a răspuns că „ar putea” să o facă, potrivit TV Republika.

Afirmația liderului de la Casa Albă vine după ce Pentagonul a anunțat recent că intenționează să retragă aproximativ 5.000 de soldați americani din Germania. El a avertizat că vor fi retrași chiar mai mulți soldați decât numărul anunțat acum.

Reducerea efectivelor americane este preconizată în „următoarele șase până la douăsprezece luni” și reprezintă aproximativ 15% din cei 36.000 de soldați staționați în Germania, unde prezența acestora joacă un rol crucial pentru securitate și pentru economia locală.

Miercuri, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că țara sa este pregătită să găzduiască trupele americane retrase din Germania și că va încerca să îl convingă pe Donald Trump să le relocheze în estul Europei.

„Dacă președintele Donald Trump decide să reducă prezența militară americană în Germania, atunci noi, în Polonia, suntem pregătiți să primim soldați americani”, a declarat Nawrocki în timpul unor exerciții NATO din Lituania.

