Turcia prezintă o nouă rachetă balistică intercontinentală, capabilă să parcurgă 6.000 de kilometri

Sursa foto: X
Diana Nunuț
09 mai 2026, 03:35, Știri externe
Turcia a prezentat în această săptămână Yıldırımhan, o rachetă balistică intercontinentală capabilă să parcurgă 6.000 de kilometri, să transporte o încărcătură explozivă de 3.000 de kilograme și să aibă o viteză de până la 25 de ori mai mare decât cea a sunetului.

Potrivit Financial Times, videoclipul generat cu ajutorul AI includea și secvențe cu racheta care lovea instalații nucleare și alte ținte care păreau să se afle în SUA.

America ar fi cu mult dincolo de raza oficială de acțiune a rachetei, iar oficialii turci au recunoscut ulterior că încă nu fusese construit un prototip funcțional al rachetei Yıldırımhan pentru a fi testat pe deplin.

„Intenționăm să o folosim exclusiv în scopuri de descurajare. Cu toate acestea, dacă va fi nevoie, nimeni să nu se îndoiască că o vom folosi fără ezitare și în cel mai eficient mod posibil”, a declarat ministrul turc al apărării, Yaşar Güler, la evenimentul de lansare a rachetei, potrivit FT.

Momentan, sistemul rachetei se află încă în faza de testare și că, implicit, nu a început producția ei la scară largă, potrivit Ministerului turc al Apărării.

Prezentarea acestei rachete vine în contextul în care Turcia s-a arătat dornică să-și etaleze puterea militară înaintea summitului NATO, care va avea loc la Ankara în luna iulie a acestui an.

Racheta cu cea mai mare rază de acțiune a Turciei este în prezent Tayfun. Aceasta a atins 600 de kilometri în lansările de test, respectiv 10% din raza de acțiune declarată de 6.000 de kilometri a lui Yıldırımhan.

În prezent, Turciei este al 11-lea cel mai mare exportator de arme din lume și un partener cheie pentru nevoia Europei de a se reînarma.

