Un sistem nou de rachete ar putea fi mutat de americani în Orientul Mijlociu. O singură rachetă costă 15 milioane de dolari

Un nou sistem de rachete ar putea fi folosit de americani în cazul în care se reiau luptele cu iranienii, potrivit Bloomberg. Comandamentul Central al SUA a solicitat aprobarea pentru desfășurarea rachetei hipersonice cu rază lungă de acțiune „Dark Eagle” în Orientul Mijlociu.

Astfel, militarii americani vizează lansatoarele de rachete balistice iraniene aflate în afara razei de acțiune a sistemelor americane actuale.

Racheta are o rază de acțiune de aproximativ 2.725 de kilometri și este concepută pentru lovituri rapide și precise împotriva unor ținte puternic apărate.

Dacă transferul va fi aprobat, va marca prima desfășurare operațională a sistemului, care nu este încă declarat în mod oficial gata de utilizare. Fiecare rachetă costă aproximativ 15 milioane de dolari și există un număr limitat de proiectile.

Informația apare cu puțin timp înainte de o întâlnire a președintelui Donald Trump cu comandantul CENTCOM, Brad Cooper. Liderul militar îl va informa pe Trump despre noile opțiuni militare împotriva Iranului.

Planurile includ o campanie de atac scurtă și intensă, preluarea controlului asupra Strâmtorii Ormuz și o misiune a forțelor speciale care vizează uraniul îmbogățit.

În prezent, Trump susține blocada navală asupra Iranului, dar el s-ar putea răzgândi dacă discuțiile cu iranienii nu progresează.