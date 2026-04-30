Prima pagină » Știri externe » Un sistem nou de rachete ar putea fi mutat de americani în Orientul Mijlociu. O singură rachetă costă 15 milioane de dolari

Un sistem nou de rachete ar putea fi mutat de americani în Orientul Mijlociu. O singură rachetă costă 15 milioane de dolari

Un sistem nou de rachete ar putea fi mutat de armata americană în Orientul Mijlociu. Militarii au solicitat aprobarea pentru a face transferul. Racheta de mare precizie costă 15 milioane de dolari.
Un sistem nou de rachete ar putea fi mutat de americani în Orientul Mijlociu. O singură rachetă costă 15 milioane de dolari
Petru Mazilu
30 apr. 2026, 09:01, Politic

Un nou sistem de rachete ar putea fi folosit de americani în cazul în care se reiau luptele cu iranienii, potrivit Bloomberg. Comandamentul Central al SUA a solicitat aprobarea pentru desfășurarea rachetei hipersonice cu rază lungă de acțiune „Dark Eagle” în Orientul Mijlociu.

Astfel, militarii americani vizează lansatoarele de rachete balistice iraniene aflate în afara razei de acțiune a sistemelor americane actuale.

Racheta are o rază de acțiune de aproximativ 2.725 de kilometri și este concepută pentru lovituri rapide și precise împotriva unor ținte puternic apărate.

Dacă transferul va fi aprobat, va marca prima desfășurare operațională a sistemului, care nu este încă declarat în mod oficial gata de utilizare. Fiecare rachetă costă aproximativ 15 milioane de dolari și există un număr limitat de proiectile.

Informația apare cu puțin timp înainte de o întâlnire a președintelui Donald Trump cu comandantul CENTCOM, Brad Cooper. Liderul militar îl va informa pe Trump despre noile opțiuni militare împotriva Iranului.

Planurile includ o campanie de atac scurtă și intensă, preluarea controlului asupra Strâmtorii Ormuz și o misiune a forțelor speciale care vizează uraniul îmbogățit.

În prezent, Trump susține blocada navală asupra Iranului, dar el s-ar putea răzgândi dacă discuțiile cu iranienii nu progresează.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor