Marius Budăi, critici dure la adresa lui Bolojan: „România nu are nevoie de un prim-ministru care supraviețuiește de azi pe mâine”

Deputatul PSD Marius Budăi a lansat, joi, un atac la adresa Ilie Bolojan, acuzându-l că prioritizează menținerea sa în funcția de premier, deși traiul în România „se scumpește pe zi ce trece”.

Într-o postare pe Facebook, social-democratul susține că premierul „a găsit o a treia cale – să rămână pur și simplu în funcție, indiferent de ce se întâmplă în jur”.

„România se scumpește pe zi ce trece. Facturile sufocă familiile. Tinerii se întreabă care le va fi viitorul. Părinții și bunicii noștri aleg între medicamente și mâncare. Mediul de afaceri simte presiunea pierderii puterii de cumpărare a populației. Domnul prim-ministru Bolojan? Doarme liniștit – scaunul este intact. Cu o mână pe scaun și cu cealaltă întinsă către cei pe care i-a insultat ieri, domnul Ilie Bolojan ne dă o lecție memorabilă de flexibilitate morală”, a scris Budăi pe Facebook.

Social-democratul a subliniat că guvernul nu mai beneficiază de sprijin politic și că „legitimitatea este o amintire frumoasă” – în contextul în care săptămâna trecută, PSD a retras sprijinul pentru premier, iar miniștrii PSD și-au depus demisiile.

„Nu contează că românii se întreabă cum ajung la sfârșitul lunii. Contează că scaunul există. Și că cineva stă pe el”, a adăugat acesta.

În același mesaj, deputatul PSD susține că partidul „a ales să fie alături de toți cetățenii români” și că „nicio funcție guvernamentală […] nu valorează mai mult decât schimbarea reală a modului în care este guvernată această țară”.

„Domnule Bolojan, România nu are nevoie de un prim-ministru care supraviețuiește de azi pe mâine. Are nevoie de unul căruia îi arde când unui senior nu îi ajung banii de pâine. De unul căruia îi pasă mai mult de viitorul acestei țări decât de viitorul fotoliului său”, a conchis social-democratul.