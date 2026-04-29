„Agitație înainte de moțiune". Moțiunea a venit după ce Bolojan a preluat interimatul la Energie? Premierul răspunde

„Agitație înainte de moțiune". Moțiunea a venit după ce Bolojan a preluat interimatul la Energie? Premierul răspunde

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seară, la TVR1, că moțiunea de cenzură este o criză generată de PSD fără nicio soluție pusă în loc, că există negocieri în curs cu parlamentarii și că demersul a venit după ce a blocat folosirea bugetului „ca o pușculiță" și a curățat piața autorizațiilor de racordare la energie.
Va candida Bolojan la Președinție? Răspunsul premierului
Va candida Bolojan la Președinție? Răspunsul premierului
„Să nu ne ascundem după degete”. Premierul Bolojan: Când nu știi cine-ți vine șef, randamentul scade
„Să nu ne ascundem după degete”. Premierul Bolojan: Când nu știi cine-ți vine șef, randamentul scade
Limbaj codat pentru doza de canabis vândută către copii în București și Ilfov
Limbaj codat pentru doza de canabis vândută către copii în București și Ilfov
Actorul Cuba Gooding Jr., câștigător al Premiului Oscar, a vizitat șantierul viitoarei Clinici de Psihiatrie Pediatrică de la Obregia
Actorul Cuba Gooding Jr., câștigător al Premiului Oscar, a vizitat șantierul viitoarei Clinici de Psihiatrie Pediatrică de la Obregia
Simion, despre Călin Georgescu în funcția de premier: Dacă PSD-ul va renunța la a susține o himeră numită coaliție pro-europeană, orice este posibil
Simion, despre Călin Georgescu în funcția de premier: Dacă PSD-ul va renunța la a susține o himeră numită coaliție pro-europeană, orice este posibil
Andreea Tobias
29 apr. 2026, 21:18, Politic

Întrebat cum evaluează situația cu 20 de voturi peste pragul necesar, Bolojan a refuzat să facă pronosticuri. A atacat însă logica demersului.

„Cei care lucrează la o demolare a Guvernului, dacă s-ar gândi la interesul țării și nu la interesele de grup, ar trebui să vină cu o soluție”, a spus premierul.

A comparat situația cu Germania, unde orice moțiune trebuie însoțită de un premier și guvern alternativ propus.

Costuri reale pentru România

Referitor la impactul crizei politice, Bolojan a avertizat că instabilitatea generează creșterea dobânzilor la împrumuturi, scăderea încrederii investitorilor și deprecierea cursului valutar. „Dobânzile sunt de 60 de miliarde doar anul acesta, cât valoarea autostrăzii Moldovei într-un singur an”, a spus premierul.

Negocieri în curs

Întrebat dacă mai există canale de negociere cu semnatarii moțiunii, Bolojan a confirmat că discuțiile au loc.

„Există o agitație înainte de moțiune. Există discuții între parlamentari în interiorul grupurilor. Asta se întâmplă și acum, este un fenomen normal”, a răspuns el. A adăugat că va discuta cu orice parlamentar care caută să înțeleagă motivele și soluțiile pentru viitor.

Moțiunea, după preluarea interimatului la Energie?

Întrebat dacă moțiunea a venit ca reacție la preluarea de către Bolojan a interimatului la Ministerul Energiei, după demisia miniștrilor PSD, premierul a răspuns indirect. A explicat că a găsit autorizații de racordare emise pe hârtie, fără investiții reale, de 3-4 ori mai mari decât capacitatea rețelelor.

„Sunt sume imense în joc. Cu siguranță a deranjat acest lucru”, a spus Bolojan.

„Bugetul nu mai e pușculiță”

Premierul a mai spus că a blocat finanțarea administrațiilor neperformante și a proiectelor nefinalizate.

„Ca o familie cu rate mari, am trebuit să stabilesc reguli și să pun reflectoarele pe zonele care ne generau pierderi masive”.

Recomandarea video

Grecia sau Bulgaria în minivacanța de 1 Mai 2026? Prețuri la carburanți, costuri și experiențe diferite
G4Media
Bolojan și USR se grăbesc să facă numiri în funcții înainte de scoaterea de la guvernare. Ce hotărâri au pregătit pe ultima sută de metri
Gandul
Soțul Valentinei din Vâlcea, răpus de durere, după moartea soției lui: 'Nu pot să stau în picioare. Mâine o înmormântez” 😢
Cancan
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport
Bolojan despre moțiunea de cenzură: „Nu vom mai face nicio alianță cu PSD. Putem construi o Opoziție solidă”
Libertatea
Ciorbă de măcriș cu zdrențe de ouă. Un preparat acrișor, perfect pentru a curăța organismul
CSID
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Promotor