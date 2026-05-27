Bolojan, renominalizat în funcția de premier. Ce spune prim-ministrul despre această posibilitate

Întrebat, miercuri, la Europa FM, dacă există în vreun scenariu posibilitatea ca el să fie renominalizat pentru funcția de premier, Ilie Bolojan a spus că după moțiunea de cenzură, s-a constatat că „PSD a fost capabil să facă o majoritate, e adevărat cu AUR, și deci răspunderea este la ei să facă un guvern”.

„Având în vedere această situație, dacă nu pot proba acest lucru, sau dacă nu ar trece un guvern, sigur că ar trebui căutate și alte variante. Și PNL e un partid responsabil, care a dovedit că și anul trecut, într-o situație foarte dificil în care nu s-a înghesuit nimeni să fie premierul României, știind că nu are de luat decizii bune sau foarte bune, ci doar decizii dificile, am analizat cât se poate de serios o astfel de angajare (renominalizarea sa – n.r.). Dar asta este o variantă secundară”, a spus Bolojan.

„Inclusiv cu mine (premier – n.r.), dacă este cazul”

Întrebat dacă ar fi vorba despre premier Ilie Bolojan, premierul demis a răspuns: „cu premierul pe care îl va susține Partidul Național Liberal. Inclusiv cu mine, dacă este cazul”.

Bolojan admite, însă, că s-a dovedit că o astfel de ipoteză nu are o majoritate parlamentară. Dacă ar fi existat o majoritate, partidele care au rămas în actuala coaliție ar fi reușit să reziste moțiunii de cenzură, ceea ce nu s-a întâmplat, guvernul fiind demis prin moțiune de cenzură.

Întrebat, în continuare, dacă varianta renomonalizării lui Ilie Bolojan a fost discutată cu președintele, premierul a răspuns: „O astfel de ipoteză nu a fost discutată, pentru că ea nu este nici prima ipoteză și nu a fost încă utilizată prima ipoteză. În mod evident, nu are cum să fie prima ipoteză”.