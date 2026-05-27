Prima pagină » Politic » Bolojan, renominalizat în funcția de premier. Ce spune prim-ministrul despre această posibilitate

Bolojan, renominalizat în funcția de premier. Ce spune prim-ministrul despre această posibilitate

Ilie Bolojan nu exclude posibilitatea de a fi renominalizat în funcția de premier. El spune că este doar o „variantă secundară”, iar decizia nu este a lui.
Bolojan, renominalizat în funcția de premier. Ce spune prim-ministrul despre această posibilitate
FOTO MEDIAFAX
Laura Buciu
27 mai 2026, 13:38, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Întrebat, miercuri, la Europa FM, dacă există în vreun scenariu posibilitatea ca el să fie renominalizat pentru funcția de premier, Ilie Bolojan a spus că după moțiunea de cenzură, s-a constatat că „PSD a fost capabil să facă o majoritate, e adevărat cu AUR, și deci răspunderea este la ei să facă un guvern”.

„Având în vedere această situație, dacă nu pot proba acest lucru, sau dacă nu ar trece un guvern, sigur că ar trebui căutate și alte variante. Și PNL e un partid responsabil, care a dovedit că și anul trecut, într-o situație foarte dificil în care nu s-a înghesuit nimeni să fie premierul României, știind că nu are de luat decizii bune sau foarte bune, ci doar decizii dificile, am analizat cât se poate de serios o astfel de angajare (renominalizarea sa – n.r.). Dar asta este o variantă secundară”, a spus Bolojan.

„Inclusiv cu mine (premier – n.r.), dacă este cazul”

Întrebat dacă ar fi vorba despre premier Ilie Bolojan, premierul demis a răspuns: „cu premierul pe care îl va susține Partidul Național Liberal. Inclusiv cu mine, dacă este cazul”.

Bolojan admite, însă, că s-a dovedit că o astfel de ipoteză nu are o majoritate parlamentară. Dacă ar fi existat o majoritate, partidele care au rămas în actuala coaliție ar fi reușit să reziste moțiunii de cenzură, ceea ce nu s-a întâmplat, guvernul fiind demis prin moțiune de cenzură.

Întrebat, în continuare, dacă varianta renomonalizării lui Ilie Bolojan a fost discutată cu președintele, premierul a răspuns: „O astfel de ipoteză nu a fost discutată, pentru că ea nu este nici prima ipoteză și nu a fost încă utilizată prima ipoteză. În mod evident, nu are cum să fie prima ipoteză”.

Citește și

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
S-a despărțit de fostul internațional și acum participă în noul sezon de la Insula Iubirii
GSP.ro
Republica Moldova atinge un nou record și asigură peste 70% din curentul unei zile din surse verzi. România rămâne codașa UE la acest capitol
Gandul
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Cancan
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport
Eroul de 16 ani înecat la Chitila a fost declarat în moarte cerebrală. La această oră i se prelevă inima, ficatul, rinichii și corneele pentru transplant. Ce vieți mai salvează
Libertatea
Nici 60°, nici 90°! La ce temperatură trebuie să setezi mașina de spălat, pentru a ucide acarienii și bacteriile
CSID
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia