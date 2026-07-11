Nicușor Dan, mesaj de ziua dedicată Prieteniei Romano-Americane: Consolidarea legăturii transatlantice și a Parteneriatului nostru Strategic este vitală

Președintele Nicușor Dan a transmis, sâmbătă, un mesaj cu ocazia Zilei Prieteniei Româno-Americane, în care a evidențiat importanța relației dintre România și Statele Unite și rolul Parteneriatului Strategic în asigurarea securității și prosperității celor două state.

Într-o postare publicată pe platforma X, șeful statului a subliniat că această zi reprezintă o oportunitate de a reafirma legăturile strânse dintre cele două țări și de a consolida cooperarea transatlantică.

„Astăzi sărbătorim ziua dedicată Prieteniei Româno-Americane. Aceasta este o ocazie specială pentru a evidenția valoarea cu adevărat unică a Parteneriatului nostru Strategic și pentru a reflecta asupra forței relației noastre vibrante și a oportunităților pe care le putem crea împreună ca aliați, parteneri și prieteni apropiați. Consolidarea legăturii transatlantice și a Parteneriatului nostru Strategic este vitală pentru securitatea și prosperitatea noastră comună. Trăiască prietenia noastră!”, a transmis Nicușor Dan.

Parteneriatul Strategic dintre România și SUA, reafirmat de Ziua Prieteniei Româno-Americane

Mesajul președintelui vine în contextul celebrării Zilei Prieteniei Româno-Americane, dedicată relației bilaterale dintre România și Statele Unite. Nicușor Dan a evidențiat că parteneriatul dintre cele două state depășește dimensiunea diplomatică și militară, reprezentând o colaborare solidă între doi aliați din cadrul NATO.

Șeful statului a transmis că întărirea relației transatlantice rămâne esențială pentru stabilitatea, securitatea și dezvoltarea economică a celor două țări, reafirmând angajamentul României față de parteneriatul cu Statele Unite.

Nicușor Dan, la Summitul NATO: Relația cu SUA, la nivel de dialog există progres

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri că relația bilaterală cu Statele Unite înregistrează progrese, afirmând că prioritățile în raport cu Washingtonul sunt extinderea investițiilor americane în România și menținerea prezenței militare.