SUA cer Iranului să declare public că Strâmtoarea Ormuz este deschisă și că navele nu vor fi atacate

Oficialii americani, care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a descrie reporterilor situația relațiilor cu Iranul, au declarat că reluarea atacurilor din această săptămână a venit după ce o facțiune rebelă a unor radicali iranieni încearcă să saboteze armistițiul dintre Teheran și Washington, potrivit AP.

Aceasta se întâmplă în contextul în care președintele american Donald Trump a reiterat vineri pe rețelele de socializare că consideră acordul interimar de încetare a focului „TERMINAT!”, dar a spus că SUA vor continua discuțiile care vizează încetarea definitivă a războiului.

Trump le acordă negociatorilor timp limitat

Oficialii au declarat vineri că Trump le acordă negociatorilor americani timp limitat pentru a ajunge la un acord cu Iranul, dar, ca un semn al provocărilor viitoare, au subliniat că președintele are o gamă largă de opțiuni în cazul în care discuțiile eșuează. De asemenea, au spus că o luptă pentru putere se desfășoară în timp real în Iran, după ce atacurile americane și israeliene de la începutul războiului l-au ucis pe liderul său, ayatollahul Ali Khamenei.