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SUA cer Iranului să declare public că Strâmtoarea Ormuz este deschisă și că navele nu vor fi atacate

SUA cer Iranului să facă o declarație publică prin care să precizeze că Strâmtoarea Ormuz este deschisă și că navele care traversează acest coridor vital nu vor mai fi atacate, au declarat vineri înalți oficiali americani, adăugând că luptele interne pentru putere la Teheran au îngreunat ajungerea și menținerea unui acord.
SUA cer Iranului să declare public că Strâmtoarea Ormuz este deschisă și că navele nu vor fi atacate
Sursa foto: Wen Xinnian/Xinhua/ABACAPRESS.COM
Laurentiu Marinov
11 iul. 2026, 02:18, Știri externe
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Oficialii americani, care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a descrie reporterilor situația relațiilor cu Iranul, au declarat că reluarea atacurilor din această săptămână a venit după ce o facțiune rebelă a unor radicali iranieni încearcă să saboteze armistițiul dintre Teheran și Washington, potrivit AP.

Aceasta se întâmplă în contextul în care președintele american Donald Trump a reiterat vineri pe rețelele de socializare că consideră acordul interimar de încetare a focului „TERMINAT!”, dar a spus că SUA vor continua discuțiile care vizează încetarea definitivă a războiului.

Trump le acordă negociatorilor timp limitat

Oficialii au declarat vineri că Trump le acordă negociatorilor americani timp limitat pentru a ajunge la un acord cu Iranul, dar, ca un semn al provocărilor viitoare, au subliniat că președintele are o gamă largă de opțiuni în cazul în care discuțiile eșuează. De asemenea, au spus că o luptă pentru putere se desfășoară în timp real în Iran, după ce atacurile americane și israeliene de la începutul războiului l-au ucis pe liderul său, ayatollahul Ali Khamenei.

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