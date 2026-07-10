Emiratele Arabe Unite pompează petrol ca niciodată. Producția de petrol a atins un record istoric

Producția de țiței a Emiratelor Arabe Unite a depășit 3,8 milioane de barili pe zi în iunie, cel mai ridicat nivel din ultimii peste șase ani, potrivit estimărilor citate de Reuters. Datele Agenției Internaționale pentru Energie indică însă că producția totală de petrol a țării, care include și condensatele și lichidele din gaze naturale, a urcat la un record.

Creșterea este cu atât mai importantă cu cât, în luna mai, producția de țiței fusese estimată de IEA la aproximativ 2,8 milioane de barili pe zi. Revenirea rapidă a fost posibilă după reluarea parțială a transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz, dar și prin folosirea infrastructurii care permite ocolirea acestei rute maritime vulnerabile.

Exporturile au stabilit și ele un record

Exporturile de țiței și condensat ale Emiratelor au ajuns în iunie la aproximativ 3,7 milioane de barili pe zi, peste precedentul record de 3,44 milioane de barili pe zi, stabilit în aprilie 2020.

Încărcările de petrol din Abu Dhabi au urcat chiar la aproximativ patru milioane de barili pe zi în perioada 1-29 iunie, depășind nivelurile înregistrate înaintea conflictului regional. O parte din volumele ridicate a provenit și din golirea stocurilor acumulate anterior.

Emiratele beneficiază de conducta Habshan-Fujairah, care poate transporta aproximativ 1,8 milioane de barili pe zi către portul Fujairah, fără ca petrolul să mai treacă prin Strâmtoarea Ormuz. Țara dispune și de complexul subteran de stocare Mandous, cu o capacitate de aproximativ 42 de milioane de barili.

Ieșirea din OPEC a eliberat producția de limitele impuse de cartel

Emiratele Arabe Unite au părăsit OPEC și alianța OPEC+ la 1 mai, după aproape șase decenii de apartenență la organizație. Autoritățile de la Abu Dhabi au susținut că investițiile făcute în extinderea capacităților nu mai erau compatibile cu limitele de producție stabilite de cartel.

În februarie, înaintea perturbărilor provocate de războiul cu Iranul și de blocarea transporturilor prin Ormuz, Emiratele produceau aproximativ 3,64 milioane de barili de țiței pe zi, conform evaluării IEA. Producția din iunie a depășit astfel inclusiv nivelurile de dinaintea conflictului.

Compania petrolieră de stat ADNOC a început, de asemenea, să ofere volume suplimentare de țiței prin licitații și la prețuri competitive. Petrolul emiratez a atras cumpărători noi din Africa, Europa, regiunea mediteraneeană și de pe coasta de vest a Statelor Unite.

Producția ar putea ajunge la 5,2 milioane de barili pe zi

IEA estimează că producția totală de petrol a Emiratelor Arabe Unite ar putea ajunge la 5,2 milioane de barili pe zi în 2027, cu aproximativ 730.000 de barili pe zi peste media anticipată pentru 2026.

Capacitatea de producție a țițeiului a crescut de la aproximativ 3,1 milioane de barili pe zi în 2016 la aproape 4,4 milioane în 2026. La aceasta se adaugă capacități de aproximativ 1,1 milioane de barili pe zi pentru condensate și lichide din gaze naturale.

ADNOC intenționează să investească aproximativ 150 de miliarde de dolari între 2026 și 2030. Compania a anunțat și atribuirea unor proiecte în valoare de circa 55 de miliarde de dolari până în 2028, pentru extinderea producției și a infrastructurii.

Recordul Emiratelor pune presiune pe prețul petrolului

Creșterea producției din Emirate vine într-un moment în care piața a trecut rapid de la teama unei penurii mondiale la riscul apariției unui surplus.

Oferta globală de petrol a crescut cu 4,1 milioane de barili pe zi în iunie, după reluarea transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz. Cu toate acestea, producția mondială a rămas cu aproximativ 9,4 milioane de barili pe zi sub nivelul înregistrat înaintea războiului.

IEA estimează o creștere a ofertei mondiale cu aproximativ 7,5 milioane de barili pe zi în 2027, ceea ce ar putea readuce piața într-o situație de surplus. Prognoza depinde însă de menținerea transporturilor prin Ormuz și de evitarea unei noi escaladări a conflictului dintre Statele Unite și Iran.

Pentru OPEC+, recordul Emiratelor reprezintă o provocare suplimentară. Unul dintre producătorii cu cele mai mari capacități neutilizate nu mai este obligat să respecte cotele alianței și poate concura direct pentru cumpărătorii din Asia, Europa și Statele Unite.