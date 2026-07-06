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Prețul petrolului scade ușor după ce OPEC+ a decis ca în august să majoreze producția de petrol

Cotațiile petrolului au înregistrat scăderi moderate luni, după ce OPEC+ a decis să majoreze din nou țintele de producție începând din august, în timp ce exporturile de țiței prin Strâmtoarea Ormuz și livrările din Rusia continuă să se redreseze.
Prețul petrolului scade ușor după ce OPEC+ a decis ca în august să majoreze producția de petrol
Sursa: Mediafax Foto. Fotografie cu caracter ilustrativ
Radu Mocanu
06 iul. 2026, 07:53, Economic
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Prețul petrolului Brent a scăzut cu 24 de cenți, respectiv 0.33%, ajungând la 71.88 dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a suferit o contracție de 11 cenți, sau 0.16%, până la 68.58 dolari pe baril, informează Reuters

Această scădere vine după ce Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații săi au convenit duminică să majoreze cotele de producție cu 188.000 de barili pe zi începând din august. Decizia se adaugă unor creșteri similare aprobate anterior pentru lunile iunie și iulie. 

În ciuda creșterilor aprobate în repetate rânduri, impactul asupra producției rămâne limitat. Războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran a afectat tranzitul  petrolier prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru exporturile de țiței ale unor producători majori precum Arabia Saudită, Kuweit și Irak. 

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Producția OPEC a crescut în iunie cu 3.3 milioane de barili pe zi față de luna precedentă, ajungând la 19.43 milioane de barili pe zi, după ce coborâse anterior la cel mai redus nivel din ultimele două decenii.

În plus, exporturile de petrol ale statelor din Golf au depășit în iunie pragul de 10 milioane de barili pe zi, cu peste 3 milioane de barili mai mult decât în luna mai. Totuși, acestea rămân cu aproximativ 40% sub nivelurile înregistrate înaintea izbucnirii conflictului de la finalul lunii februarie. 

În luna mai, producția totală a statelor OPEC a ajuns la 33.3 milioane de barili pe zi în comparația cu producția de 42 de milioane de barili înregistrată în luna februarie. 

În același timp, exporturile de petrol din porturile aflate în vestul Rusiei au atins un nivel record în iunie și sunt așteptate să se mențină ridicate și în iulie. Creșterea este atribuită atacurilor ucrainene care au determinat autoritățile de la Moscova să redirecționeze mare parte din producție către export. 

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