Gigantul low-cost easyJet, la un pas să ajungă pe mâna americanilor. Oferta de peste 6 miliarde de euro, acceptată după patru refuzuri

Consiliul de administrație al easyJet a anunțat că este pregătit să recomande acționarilor oferta îmbunătățită a Castlelake, după o lună de negocieri tensionate și patru propuneri respinse.

Oferta evaluează capitalul companiei la aproximativ 5,2 miliarde de lire sterline, echivalentul a circa 6,1 miliarde de euro. Valoarea poate urca până la 5,5 miliarde de lire, aproximativ 7,3 miliarde de dolari, dacă sunt incluse toate acțiunile și instrumentele care ar putea fi convertite. Prețul oferit este cu 73% peste cotația easyJet din 29 mai, înainte ca intențiile Castlelake să devină publice.

EasyJet a respins patru oferte

Castlelake și-a manifestat pentru prima dată interesul la sfârșitul lunii mai. Prima propunere concretă, transmisă pe 12 iunie, oferea 560 de pence pentru o acțiune, însă conducerea easyJet a considerat-o mult prea mică.

Au urmat alte oferte, inclusiv una de 650 de pence pe acțiune, care evalua compania la aproximativ 4,93 miliarde de lire. Deși și această variantă a fost respinsă, easyJet a permis fondului american acces limitat la datele sale comerciale, semnalând că era dispusă să continue negocierile pentru un preț mai mare.

A cincea propunere, de 690 de pence pe acțiune, a convins în cele din urmă conducerea companiei. Consiliul easyJet a precizat că prețul a ajuns la un nivel pe care este dispus să îl recomande acționarilor, cu condiția depunerii unei oferte ferme.

Castlelake are termen până pe 3 august, ora 17:00, să anunțe oficial intenția fermă de cumpărare sau să renunțe la tranzacție. Acordul de principiu nu garantează, prin urmare, că preluarea va fi finalizată.

Ce se întâmplă cu zborurile și biletele pasagerilor

În această etapă nu au fost anunțate modificări ale programului de zbor, ale rezervărilor sau ale condițiilor oferite pasagerilor. Tranzacția se află încă la nivelul unui acord preliminar și va avea nevoie de o ofertă formală, de votul acționarilor și de aprobările autorităților competente.

Castlelake a transmis că intenționează să susțină dezvoltarea easyJet, modernizarea flotei și transformarea companiei într-un operator european mai puternic și mai rezistent. Fondul s-a declarat favorabil planurilor easyJet de a cumpăra avioane mai noi, care consumă mai puțin combustibil.

Nu au fost prezentate, până acum, planuri privind eventuale restructurări sau reduceri de personal. EasyJet are aproximativ 19.000 de angajați și operează de pe 164 de aeroporturi din 38 de țări.

Flota și sloturile easyJet, miza uriașă a tranzacției

Compania britanică este unul dintre cei mai importanți operatori low-cost europeni, după Ryanair. EasyJet a transportat 93,4 milioane de pasageri în anul financiar încheiat în septembrie 2025 și a raportat un profit ajustat înainte de taxe de 665 de milioane de lire, în creștere cu 9%.

Printre cele mai valoroase active se numără flota de aproximativ 355 de aeronave din familia Airbus A320 și drepturile de decolare și aterizare deținute pe aeroporturi aglomerate, unde accesul noilor companii este dificil. EasyJet are poziții importante la London Gatwick, Geneva, Paris și Milano și operează peste 1.200 de rute.

Castlelake este specializat în investiții garantate prin active, finanțarea și leasingul avioanelor. Fondul gestionează aproximativ 38 de miliarde de dolari și a furnizat aeronave sau finanțări pentru aproape 200 de companii aeriene.

Obstacolul pe care americanii trebuie să îl depășească

Preluarea va trebui să respecte regulile europene privind proprietatea și controlul companiilor aeriene. Operatorii care dețin licențe în Uniunea Europeană trebuie să rămână controlați majoritar de cetățeni sau investitori europeni.

În propunerile anterioare, Castlelake a arătat că ar urma să dețină 49% din vehiculul folosit pentru cumpărarea easyJet. Restul participației ar urma să fie controlat de investitori europeni, printre care Peter Bellew, fost director operațional al easyJet și fost șef al Malaysia Airlines, și managerul irlandez Mark Breen. Structura finală nu a fost încă prezentată.

Fondatorul easyJet ar putea încasa aproape 800 de milioane de lire

Compania easyJet a fost înființată în 1995 de omul de afaceri Stelios Haji-Ioannou. Acesta și familia sa controlează în continuare aproximativ 15% din acțiuni și reprezintă cel mai mare acționar al operatorului.

În cazul în care preluarea va fi realizată la prețul propus, participația familiei fondatoare ar putea valora aproape 800 de milioane de lire sterline. Stelios Haji-Ioannou nu și-a anunțat deocamdată poziția față de ofertă.

Finalizarea tranzacției ar scoate easyJet de la Bursa de la Londra și ar pune capăt unei perioade de peste 25 de ani în care acțiunile companiei au fost tranzacționate public.