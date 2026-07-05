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INS: Numărul pasagerilor din transportul feroviar și rutier a scăzut în primul trimestru din 2026

Numărul pasagerilor care au utilizat transportul interurban şi internaţional a înregistrat o scădere în primul trimestru din 2026, sectorul rutier fiind cel mai afectat, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
INS: Numărul pasagerilor din transportul feroviar și rutier a scăzut în primul trimestru din 2026
Sursa foto: Pixabay - caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
05 iul. 2026, 15:56, Economic
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În perioada analizată, transportul rutier de pasageri a deţinut cea mai mare pondere în total (78,5%), urmat de cel feroviar cu 15,1%.

Transportul rutier a consemnat o scădere cu 3,4% a numărului de pasageri transportaţi, comparativ cu trimestrul I al anului 2025, în timp ce parcursul acestora s-a redus cu 13,2%.

În ceea ce priveşte transportul feroviar, numărul pasagerilor a scăzut cu 8,8% comparativ cu perioada similară din 2025, până la 14,679 de milioane.

Potrivit INS, parcursul pasagerilor pe calea ferată s-a redus în primele trei luni cu 9,3%. În sens opus, transportul public local de pasageri a înregistrat o evoluţie pozitivă, cu un total de 547,418 milioane de pasageri, din care 55,2% au călătorit cu autobuze şi microbuze.

În ceea ce priveşte transportul de mărfuri, volumul pe rețeaua rutieră a crescut cu 2,1%, cu un total de 70,269 milioane tone, în timp ce segmentul feroviar a înregistrat o scădere ușoară cu 0,7%, cu un volum de 8,973 milioane tone mărfuri.

Parcursul tarifar al mărfurilor pe calea ferată a consemnat totuși un avans de 2,3%, iar transportul internaţional a înregistrat cea mai mare creştere, de 16,4%.

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