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Polonia lansează un program uriaș de modernizare feroviară. Peste 10.000 km de căi ferate noi și modernizate

Guvernul Poloniei a prezentat un amplu program de investiții în infrastructura feroviară, care prevede construirea și modernizarea a peste 10.000 de kilometri de linii de cale ferată până în 2050.
Polonia lansează un program uriaș de modernizare feroviară. Peste 10.000 km de căi ferate noi și modernizate
Sursa foto: Pexels
Andrei Rachieru
15 iun. 2026, 22:05, Știri externe
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Proiectul, denumit Integrated Railway Network (ZSK), face parte dintr-o strategie națională de consolidare a transportului și de îmbunătățire a conectivității între regiunile țării, scrie TVPWorld.

Planul include construirea a aproximativ 4.700 km de linii noi, dintre care 2.700 km vor fi destinate trenurilor de mare viteză, precum și modernizarea a 5.600 km de infrastructură existentă.

Polonia lansează programul de modernizare feroviară și dezvoltarea trenurilor de mare viteză

Unul dintre obiectivele centrale ale proiectului este dezvoltarea unei rețele de transport rapid, care să reducă semnificativ timpii de călătorie între marile orașe. Conceptul „Polonia în 100 de minute” vizează conectarea principalelor centre urbane în aproximativ o oră și 40 de minute sau mai puțin.

De asemenea, inițiativa „Polonia în trei ore” urmărește reducerea duratei călătoriilor pe axele principale est-vest și nord-sud la circa trei ore, prin introducerea de linii modernizate și rute de mare viteză.

Proiectul Port Polska

Programul feroviar este strâns legat de dezvoltarea mega-proiectului Port Polska, care include construirea unui nou aeroport major situat la aproximativ 45 km vest de Varșovia, cu deschidere estimată în 2032. Acesta va fi conectat prin rețele de trenuri rapide, drumuri și infrastructură logistică.

Autoritățile poloneze au precizat că noul sistem feroviar va integra transportul aerian și rutier, creând un hub național de mobilitate cu acces facil din toate regiunile țării.

Impactul economic și social

Costul total al proiectului este estimat la aproximativ 610 miliarde de zloți (circa 143 miliarde de euro), dintre care 97 miliarde de euro vor fi alocate construcției de linii noi, iar 46 miliarde de euro modernizării infrastructurii existente.

Oficialii guvernamentali susțin că proiectul va contribui la creșterea semnificativă a numărului de pasageri, estimându-se că până în 2050 aproximativ 720 de milioane de călătorii vor fi realizate anual pe calea ferată, față de 439 de milioane în prezent.

În plus, planul vizează reducerea excluziunii de transport, fiecare regiune urmând să aibă acces la servicii feroviare sau conexiuni integrate prin rețele de autobuze regionale.

Componenta de securitate

Autoritățile au subliniat că noua infrastructură feroviară va avea și rol strategic, fiind concepută ca infrastructură cu dublă utilizare, inclusiv pentru mobilitate militară. Oficialii au descris rețeaua ZSK drept un element important pentru creșterea rezilienței statului în contextul actual de securitate regională.

Primele 1.000 km de linii noi sunt planificate pentru finalizare până în 2035, inclusiv conexiunea de mare viteză dintre Varșovia și viitorul aeroport Port Polska, precum și orașele Łódź, Poznań și Wrocław.

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