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Polonia a expulzat un bărbat care a făcut salutul nazist la Auschwitz. Are interdicție de cinci ani în spațiul Schengen

Autoritățile din Polonia au dispus expulzarea unui cetățean columbian după ce acesta a fost surprins făcând salutul nazist în timpul unei vizite la fostul lagăr de exterminare Auschwitz-Birkenau.
Polonia a expulzat un bărbat care a făcut salutul nazist la Auschwitz. Are interdicție de cinci ani în spațiul Schengen
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
31 iul. 2026, 11:40, Știri externe
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Bărbatul a primit și o interdicție de intrare în Polonia și în întregul spațiu Schengen pentru o perioadă de cinci ani, cazul fiind încadrat de procurori drept promovare publică a nazismului și profanare a unui loc al memoriei Holocaustului, relatează TVP World.

Gestul a fost surprins în timpul unei vizite la memorial

Incidentul a avut loc la mijlocul lunii iulie, când bărbatul, în vârstă de 34 de ani, aflat în vizită la fostul lagăr de concentrare și exterminare Auschwitz-Birkenau, a fost observat de agenții de pază ai muzeului în timp ce făcea salutul nazist pentru fotografii.

Potrivit autorităților poloneze, acesta locuia și lucra în regiunea Wielkopolska din vestul Poloniei. După intervenția personalului de securitate, cazul a fost preluat de poliție, iar procurorii l-au acuzat de promovarea publică a ideologiei naziste și de profanarea unui loc dedicat victimelor Holocaustului.

Amendă, reținere și deportare

Anchetatorii au confiscat telefonul mobil folosit pentru realizarea fotografiilor, iar suspectul și-a recunoscut fapta și a acceptat plata unei amenzi de 2.000 de zloți, echivalentul a aproximativ 460 de euro.

Ulterior, acesta a fost predat Poliției de Frontieră din Cracovia, care a emis o decizie de returnare, invocând motive ce țin de ordinea și siguranța publică. Un tribunal a dispus plasarea sa într-un centru pentru străini din orașul Przemyśl până la finalizarea procedurilor de expulzare.

Pe lângă deportare, autoritățile i-au interzis accesul în Polonia și în toate statele din spațiul Schengen pentru următorii cinci ani.

Legislația poloneză sancționează promovarea ideologiilor totalitare

Conform legislației din Polonia, promovarea în spațiul public a ideologiilor naziste, fasciste, comuniste sau a altor regimuri totalitare constituie infracțiune și poate fi sancționată cu amendă, restrângerea libertății sau cu o pedeapsă de până la doi ani de închisoare.

Autoritățile poloneze tratează cu maximă severitate incidentele produse la fostele lagăre naziste, considerate locuri de comemorare a victimelor Holocaustului și parte a patrimoniului istoric mondial.

Auschwitz, simbol al Holocaustului

Auschwitz-Birkenau a fost construit de Germania nazistă în Polonia ocupată în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și a devenit cel mai mare lagăr de concentrare și exterminare al regimului nazist.

Istoricii estimează că peste 1,1 milioane de persoane, majoritatea evrei, au fost ucise în complexul de lagăre, care a devenit unul dintre cele mai puternice simboluri ale Holocaustului și ale crimelor comise de regimul nazist.

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