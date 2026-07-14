Anchetă federală în SUA după ce un agent ICE a ucis un cetățean Columbian

Un cetățean columbian în vârstă de 26 de ani a fost împușcat mortal de un agent al Serviciului american pentru Imigrație și Vamă (ICE) în timpul unei operațiuni de aplicare a legislației privind imigrația, desfășurate în statul Maine. Incidentul, aflat în prezent în atenția anchetatorilor federali, este al doilea caz de acest fel în decurs de o săptămână în care un migrant își pierde viața în urma unei intervenții a agenților ICE, potrivit BBC.

Cum s-a produs incidentul

Potrivit unui comunicat al ICE, agenții monitorizau luni dimineață o locuință din orașul Biddeford în cadrul unei acțiuni care viza o persoană împotriva căreia fusese emis un ordin definitiv de expulzare. În momentul în care au încercat să oprească un autoturism care părăsea zona, șoferul ar fi încercat să fugă, iar un agent a deschis focul, invocând riscuri la adresa siguranței publice.

Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare privind motivele care au determinat agentul să folosească arma de foc. Procurorul general al statului Maine, Aaron Frey, a anunțat că agentul implicat a fost suspendat din activitate pe durata investigației. Potrivit informațiilor preliminare, victima ar fi îndreptat autoturismul către unul dintre agenți înainte de a fi împușcat mortal.

Ancheta a fost preluată de Biroul Inspectorului General din cadrul Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), instituția care supraveghează activitatea ICE.

Victima nu era persoana vizată de operațiune

Între timp, au apărut informații contradictorii privind identitatea persoanei ucise. Senatorul Angus King a declarat că inițial a fost informat de oficialii DHS că victima era persoana vizată de mandatul de arestare, însă ulterior i s-a comunicat că bărbatul împușcat nu reprezenta, de fapt, ținta principală a operațiunii.

Ambasada Columbiei la Washington a confirmat că victima este un cetățean columbian și a solicitat autorităților americane explicații privind circumstanțele în care s-a produs decesul. Organizația Maine Immigrants’ Rights Coalition a precizat că bărbatul avea 26 de ani și deținea autorizație legală de muncă în Statele Unite.

Proteste și apeluri pentru transparență

Incidentul a provocat proteste în Biddeford, unde zeci de persoane au cerut clarificarea circumstanțelor în care a fost folosită forța letală. Manifestanți s-au adunat și în fața biroului senatoarei republicane Susan Collins, criticând finanțarea suplimentară acordată ICE.

La rândul său, Collins a solicitat desfășurarea unei investigații complete și imparțiale. Senatorul Angus King a declarat că ancheta va trebui să stabilească dacă folosirea forței letale a fost justificată, precizând totodată că agenții implicați nu purtau camere video corporale în momentul intervenției.

Al doilea caz într-o săptămână

Moartea cetățeanului columbian readuce în atenție metodele utilizate în operațiunile de combatere a imigrației ilegale din Statele Unite. În urmă cu o săptămână, un cetățean mexican a fost împușcat mortal de agenți ICE în Houston, autoritățile recunoscând ulterior că nici acesta nu era persoana urmărită în cadrul operațiunii, deși au susținut că ar fi încercat să lovească un agent cu autoturismul.

Cele două incidente au amplificat presiunile asupra Departamentului pentru Securitate Internă privind transparența intervențiilor și regulile care guvernează utilizarea forței de către agenții federali implicați în operațiuni de imigrație.