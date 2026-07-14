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Bulgaria și-a luat rămas-bun de la cel de-al doilea cosmonaut al țării

Alexander Alexandrov, unul dintre simbolurile programului spațial bulgar și al doilea cetățean al țării care a ajuns în spațiu, a fost condus luni pe ultimul drum la Sofia. La ceremonia comemorativă au participat oficiali ai statului, lideri militari, apropiați ai acestuia și ambasadoarea Rusiei în Bulgaria.
Bulgaria și-a luat rămas-bun de la cel de-al doilea cosmonaut al țării
Maria Miron
14 iul. 2026, 08:09, Știri externe
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Ceremonia de rămas-bun a avut loc la Clubul Militar Central din Sofia, unde sute de persoane au venit să depună flori și să-i aducă un ultim omagiu celui care a contribuit la afirmarea Bulgariei în explorarea spațiului.

Alături de oficialitățile bulgare și reprezentanți ai armatei, la ceremonie a participat și ambasadoarea Rusiei în Bulgaria, Eleonora Mitrofanova, potrivit Novinite.

„Bulgaria își ia rămas-bun de la unul dintre eroii săi moderni. A fost un ofițer remarcabil, cosmonautul nostru, un om care și-a dedicat viața Bulgariei, gloriei sale și științei spațiale”, a declarat vicepreședinta țării, Iliana Iotova.

Ea a subliniat că datorită contribuției sale Bulgaria a fost recunoscută ca o națiune cu tradiție în domeniul zborurilor spațiale și și-a exprimat speranța că noile generații de cercetători și astronauți vor continua moștenirea lăsată de acesta.

Al doilea bulgar ajuns în spațiu

Alexander Alexandrov a intrat în istorie pe 7 iunie 1988, când a fost lansat în spațiu la bordul navei sovietice Soyuz TM-5, în cadrul programului Intercosmos. Misiunea a durat nouă zile și aproape 20 de ore, dintre care șapte zile au fost petrecute la bordul stației spațiale Mir, unde a participat la experimente științifice.

Alexandrov a fost cel de-al doilea bulgar care a ajuns în spațiu, după Georgi Ivanov, participant la misiunea Soyuz 33 din 1979. Bulgaria se numără printre puținele state care au trimis în spațiu mai mult de un astronaut.

Omagii din partea armatei și a Rusiei

Ambasadoarea Rusiei în Bulgaria, Eleonora Mitrofanova, i-a adus un omagiu cosmonautului în discursul său.

„La fel ca toți primii cosmonauți, Alexandrov va rămâne pentru totdeauna în memoria cosmonauților din Orașul Stelar și a cosmonauticii mondiale”, a spus diplomata.

Aceasta a transmis condoleanțe familiei și poporului bulgar, subliniind legăturile istorice dintre cele două țări în domeniul explorării spațiale.

Potrivit șefului Apărării bulgare, amiralul Emil Eftimov, „Alexander Alexandrov va fi amintit pentru profesionalismul, responsabilitatea și curajul cu care a dus Bulgaria la asemenea înălțimi”.

Alexander Alexandrov a murit pe 10 iulie, la vârsta de 74 de ani. El rămâne una dintre figurile emblematice ale programului spațial bulgar și unul dintre puținii cosmonauți din Europa de Est care au participat la misiuni orbitale în perioada programului sovietic Intercosmos.

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