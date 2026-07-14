Numărul morților în urma incendiului din Bangkok a ajuns la 30. Peste 70 de persoane sunt încă internate în spital

Numărul persoanelor decedate în urma incendiului dintr-un pub din Bangkok, Thailanda, a ajuns la 30, potrivit AP.

24 de persoane, în stare critică

Peste 70 de persoane sunt încă internate în spital. Dintre acestea, 24 sunt în stare critică, potrivit oficialilor orașului Bangkok.

Incendiul, care a cuprins un pub din capitala Thailandei, este cel mai grav din ultimii 17 ani înregistrat de țară, potrivit sursei.

Focul a izbucnit duminică seară într-o zonă nordică a Bangkokului. Pompierii au avut nevoie de o jumătate de oră pentru a-l stăpâni.

Nu se cunoaște numărul exact de persoane prezente duminică

Barul, care în limba thailandeză se autointitulează berărie sau berărie, pretindea că poate găzdui până la 600 de clienți. Totuși, nu era clar câți oameni erau prezenți duminică seara.

O anchetă privind cauza incendiului și dacă barul respecta regulile de siguranță este în curs de desfășurare. Majoritatea persoanelor care au fost ucise au fost găsite prinse în băi fără ferestre. Acolo este posibil să fi încercat să scape de flăcări, a declarat poliția.

Foști clienți ai barului și alte persoane s-au adunat, marți, pentru a depune flori în zona ce delimita locul incendiului, mai arată sursa citată.

Incendii similare în trecut

Thailanda a mai fost martora unor tragedii similare în trecut. În 2022, 14 persoane au fost ucise într-un incendiu izbucnit într-un pub cu muzică din partea de est a țării.

Și cu mai mult de un deceniu înainte, 66 de persoane au fost ucise și peste 200 rănite într-un incendiu izbucnit în timpul unei sărbători de Revelion, pe 1 ianuarie 2009, la clubul de noapte Santika din capitala Thailandei. Incendiul a fost, se pare, declanșat de un spectacol de artificii în interior.

Resturi din bar, precum instrumente muzicale topite și scaune înnegrite, zăceau împrăștiate pe trotuar. Au fost mutate acolo luni de oficialii thailandezi, care anchetează cauza incendiului, potrivit sursei inițiale.