Bilanțul incendiului devastator la hotelul din New Delhi: cel puțin 21 de persoane au murit

Incendiul a izbucnit, miercuri dimineață, la pensiunea numită „Flourish Stay”, situată într-un cartier aglomerat din sudul orașului, potrivit declarațiilor date de Poliția din New Delhi într-un comunicat, citat de AFP.

„Cu profundă tristețe anunțăm că 21 de persoane au fost declarate decedate în urma acestui tragic incident”, potrivit Poliției.

Mai mulți dintre cei morți erau cetățeni străini, proveniți din Africa Centrală și Asia, potrivit Press Trust of India. Mulți dintre aceștia au venit în oraș pentru tratament medical, potrivit presei locale.

At least 21 people killed and several others injured after a fire swept through a multistorey building in a crowded neighbourhood of India’s capital New Delhi, say local police. — in pictures https://t.co/8uERjSb4me pic.twitter.com/IcFGH4j4Ad — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 3, 2026

Peste 40 de persoane au fost transportate la mai multe spitale pentru îngrijiri medicale. Opt dintre acestea se aflau în stare critică, potrivit unui comunicat emis de un spital din apropiere.

Imagini difuzate de posturile de televiziune din India surprindeau flăcări, dar și coloane dense de fum ce ieșeau din clădirea care ardea.

În momentul izbucnirii incendiului, în hotel se aflau 47 de oaspeți, potrivit declarațiilor date de către deputatul local Satish Upadhyay.

Locuitorii s-au grăbit la fața locului, în timp ce pompierii se străduiau să stingă flăcările și ambulanțele soseau pentru a transporta răniții.

At least 21 people are dead after a fire swept through a restaurant in New Delhi, India The fire rapidly spread to hotel rooms above the restaurantpic.twitter.com/oaAwBMb4Er — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 3, 2026

Prim-ministrul Indiei a transmis condoleanțe

Premierul Indiei, Narendra Modi a calificat decesele drept „tragice”.

„Condoleanțele mele celor care și-au pierdut persoanele dragi”, potrivit unui comunicat publicat de premierul indian.

Potrivit unor relatări, hotelul ar fi avut numai o singură ușă de intrare și ieșire și nu dispunea de ventilație adecvată.

„Se va desfășura o anchetă, iar orice persoană care a încălcat normele și este responsabilă va fi arestată imediat”, a declarat Upadhyay.

Câțiva dintre cetățeni, salvați de locuitorii care s-au grăbit să dea o mână de ajutor

Unii dintre cei blocați la etajele superioare ale clădirii au sărit pe saltelele așezate pe strada din fața clădirii, au relatat martorii oculari.

„Am adus saltele de la un magazin de lenjerie de pat din apropiere, deoarece oamenii trebuiau salvați”, a declarat pentru AFP Mohammad Anees, un locuitor din zonă.

„Odată ce saltelele au fost așezate, cinci femei au sărit de pe clădire și au aterizat în siguranță pe ele.”

Incendiul a fost în cele din urmă stins cu ajutorul a opt autospeciale de pompieri, a declarat poliția.