Prima pagină » Știri externe » Atac cu cuțitul în cel mai circulat nod feroviar din New York | Cinci persoane au fost înjunghiate

Atac cu cuțitul în cel mai circulat nod feroviar din New York | Cinci persoane au fost înjunghiate

New York a fost duminică seara scena unui atac sălbatic cu cuțitul. Cinci călători aflați în Penn Station, cel mai circulat nod feroviar din metroul newyorkez, au fost înjunghiați. Ce s-a ales de autorul atacului, în rândurile de mai jos.
Atac cu cuțitul în cel mai circulat nod feroviar din New York | Cinci persoane au fost înjunghiate
X/New York Post
Luiza Moldovan
08 iun. 2026, 04:13, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cinci persoane au fost rănite duminică seara într-un atac cu cuțitul produs în gara Penn Station din New York, una dintre cele mai aglomerate zone de transport din Manhattan, au anunțat autoritățile americane, preluate de New York Post.

Atacul a avut loc puțin după ora 19:00, în incinta nodului feroviar din Midtown Manhattan, potrivit Departamentului de Pompieri din New York (FDNY).

O persoană a fost rănită foarte grav

Victimele au fost transportate la Spitalul Bellevue.

Conform autorităților, una dintre persoane a suferit răni grave, alte două au fost rănite moderat, iar alte două au avut leziuni ușoare.

Suspectul a fost reținut de poliție la scurt timp după incident.

Potrivit unor surse citate de presa locală, bărbatul ar avea probleme emoționale sau psihice.

Imaginile – virale pe rețelele sociale

Imagini publicate pe rețelele sociale arată mai mulți polițiști imobilizând un individ pe podeaua gării, în timp ce călătorii părăseau în grabă stația.

„Tipul ăsta a înjunghiat pe cineva în Penn Station”, a scris un utilizator online.

„Oamenii ieșeau în fugă din gară.”

Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte ale atacului.

Penn Station este cea mai importantă stație din New York

Penn Station este una dintre cele mai importante și aglomerate gări din Statele Unite, situată în centrul Manhattanului, sub complexul Madison Square Garden.

Practic, este principalul nod feroviar al orașului New York și una dintre cele mai circulate stații din America de Nord.

Prin Penn Station trec zilnic sute de mii de oameni: navetiști, turiști, călători ai trenurilor regionale și naționale.

Recomandarea video

Fake-news pe rețele cu Beach, Please!: „Nu este adevărat, totul merge mai departe”
G4Media
Noul clasament WTA: locul Soranei Cîrstea după sfertul de la Roland Garros + Salt de 93 de locuri!
GSP.ro
Dominic Fritz, inflexibil după întâlnirea cu Eugen Tomac: „Greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui”
Gandul
Care sunt singurii 3 Faimoși care au REFUZAT să se întoarcă în Dominicană, la marea finală Survivor 2026
Cancan
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
Prosport
De ce nu poate fi repornită rafinăria Petrotel: Lukoil nu vrea, statul nu poate, americanii nu au dat o derogare explicită
Libertatea
S-a aflat cine era doctorul rezident găsit mort în baia Spitalului Floreasca. Alexandru a lăsat în urmă o soție de profesie medic și doi copii minori
CSID
Un șofer de BMW prins cu 102 km/h în Sibiu a scăpat de toate sancțiunile. A spus judecătorilor că nu a văzut intrarea în oraș
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia