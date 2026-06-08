Atac cu cuțitul în cel mai circulat nod feroviar din New York | Cinci persoane au fost înjunghiate

Cinci persoane au fost rănite duminică seara într-un atac cu cuțitul produs în gara Penn Station din New York, una dintre cele mai aglomerate zone de transport din Manhattan, au anunțat autoritățile americane, preluate de New York Post.

Atacul a avut loc puțin după ora 19:00, în incinta nodului feroviar din Midtown Manhattan, potrivit Departamentului de Pompieri din New York (FDNY).

O persoană a fost rănită foarte grav

Victimele au fost transportate la Spitalul Bellevue.

Conform autorităților, una dintre persoane a suferit răni grave, alte două au fost rănite moderat, iar alte două au avut leziuni ușoare.

Suspectul a fost reținut de poliție la scurt timp după incident.

Potrivit unor surse citate de presa locală, bărbatul ar avea probleme emoționale sau psihice.

Imaginile – virale pe rețelele sociale

Imagini publicate pe rețelele sociale arată mai mulți polițiști imobilizând un individ pe podeaua gării, în timp ce călătorii părăseau în grabă stația.

„Tipul ăsta a înjunghiat pe cineva în Penn Station”, a scris un utilizator online.

„Oamenii ieșeau în fugă din gară.”

Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte ale atacului.

Penn Station este cea mai importantă stație din New York

Penn Station este una dintre cele mai importante și aglomerate gări din Statele Unite, situată în centrul Manhattanului, sub complexul Madison Square Garden.

Practic, este principalul nod feroviar al orașului New York și una dintre cele mai circulate stații din America de Nord.

Prin Penn Station trec zilnic sute de mii de oameni: navetiști, turiști, călători ai trenurilor regionale și naționale.