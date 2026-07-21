Șase membri ai aceleiași familii au murit într-un atac aerian israelian în Fâșia Gaza

Atacul aerian a vizat o locuință din cartierul Sabra și s-a soldat cu moartea lui Firas Al-Masri, a soției sale, Salsabeel, și a celor patru copii ai cuplului, trei fete și un băiat, notează Reuters.

Bombardamentul a provocat un incendiu care a cuprins casa familiei. Imaginile realizate la fața locului arată serviciile de intervenție care încearcă să stingă incendiul și să recupereze trupurile victimelor din locuința distrusă.

Tatăl lui Firas Al-Masri a declarat că explozia s-a produs în timpul nopții, în timp ce familia dormea. Acesta a afirmat că rudele nu au reușit să îi salveze pe copii și pe ceilalți membri ai familiei din flăcări și a susținut că atacul a avut loc fără niciun avertisment prealabil.

Armata israeliană a confirmat că a efectuat atacul și a transmis că obiectivul operațiunii era un militant al grupării Hamas. Reprezentanții armatei au precizat că verifică în continuare consecințele loviturii.

Peste 1.150 de palestinieni, majoritatea civili, au fost uciși în atacuri israeliene de la intrarea în vigoare a armistițiului din luna octombrie, potrivit autorităților sanitare din enclava palestiniană.

Războiul a început după atacul lansat de Hamas asupra sudului Israelului, la 7 octombrie 2023, soldat, potrivit autorităților israeliene, cu aproximativ 1.200 de morți și circa 250 de persoane luate ostatice.

În replică, ofensiva militară israeliană din Fâșia Gaza a provocat moartea a peste 73.000 de palestinieni, conform autorităților sanitare din enclavă.