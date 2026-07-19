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A murit Terence Donovan, actorul din „Neighbours” și „Home and Away”. Vestea a fost dată de fiul său

Actorul britanico-australian Terence Donovan, cunoscut pentru rolul lui Doug Willis din serialul „Neighbours”, a murit la 90 de ani. Vestea a fost anunțată de fiul său, actorul și cântărețul Jason Donovan.
A murit Terence Donovan, actorul din „Neighbours” și „Home and Away”. Vestea a fost dată de fiul său
Andreea Tobias
19 iul. 2026, 12:17, Știri externe
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Actorul Terence Donovan s-a stins din viață sâmbătă, 18 iulie, la Melbourne, în Australia. Vestea a fost confirmată de fiii săi, Jason și Paul Donovan, într-o postare comună, scrie The Indepentent.

Aceștia l-au descris pe tatăl lor va având o personalitate extraordinară, care le-a fost cel mai bun prieten. Frații au precizat că au fost alături de el în ultimele sale zile.

Fiii actorului au spus că se consolează cu gândul că tatăl lor a trăit viața la maxim. Ei au adăugat că se consideră norocoși că l-au avut ca părinte.

Cine a fost Terence Donovan?

Donovan și-a început cariera ca cântăreț în anii 1960. Ulterior s-a orientat spre actorie, jucând în serialele „Division 4” și „Cop Shop”.

Actorul a devenit cunoscut publicului pentru rolul lui Doug Willis din „Neighbours”. El a preluat acest rol la un an după ce fiul său, Jason, a părăsit serialul, în 1989.

În aceeași perioadă, Donovan a apărut și în „Home and Away”, unde l-a interpretat pe Al Simpson. Printre filmele sale se numără „Breaker Morant” și „The Man from Snowy River”.

Fiul actorului, Jason Donovan, a devenit celebru datorită rolului lui Scott Robinson din „Neighbours”. Ulterior, el s-a lansat și în muzică, obținând un succes internațional.

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