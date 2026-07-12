Fostul emir al Qatarului și unul dintre pilonii dezvoltării țării, șeicul Hamad bin Khalifa Al-Thani, a murit la vârsta de 74 de ani

Anunțul privind moartea sa a fost făcut de cel mai înalt organism guvernamental al Qatarului, Amiri Diwan. Momentan, nu se cunoaște cauza decesului.

Șeicul Hamad bin Khalifa Al-Thani a condus una dintre cele mai importante perioade din istoria țării, fiind arhitectul eforturilor Qatarului de a-și dezvolta infrastructura de gaz natural lichefiat, care i-a permis să-și aducă vastele rezerve de gaz pe piețele globale. Din acest motiv, Qatarul a devenit unul dintre cei mai mari exportatori din lume, scrie Reuters.

Fostul emir al Qatarului a înființat și rețeaua media Al Jazeera, care a conferit țării o voce deosebit de puternică în politica arabă și i-a extins influența mult dincolo de Golful Persic. În plus, șeicul Hamad bin Khalifa Al-Thani a coordonat candidatura câștigătoare pentru găzduirea Cupei Mondiale de fotbal din 2022.

Șeicul a pus bazele rolului Qatarului ca mediator

Politica externă adoptată de șeicul Hamad a conturat rolul Qatarului ca mediator, facilitând negocierile în conflicte de la Liban la Yemen și Darfur, menținând în același timp legături cu SUA, dar și cu Iranul și grupările aliniate acestuia.

Reuters notează că întocmai acest echilibru a pus bazele rolului actual al Qatarului în negocierile dintre Statele Unite și Iran, precum și în eforturile sale de lungă durată de a pune capăt războiului din Gaza.

În anul 2013, el a abdicat în favoarea fiului său. La momentul respectiv, el explica, în discursul său, că dorea ca o nouă generație, „cu ideile sale inovatoare și energia sa activă”, să preia conducerea.