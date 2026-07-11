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Marea Britanie. Bărbatul arestat în cazul uciderii fostei deputate Ann Widdecombe a fost eliberat, anunță poliția

Un bărbat în vârstă de 26 de ani, care a fost arestat în cursul zilei de vineri în cazul uciderii fostei deputate britanice Ann Widdecombe, a fost eliberat și nu mai face obiectul anchetei, a anunțat sâmbătă dimineața poliția din Devon și Cornwall.
Marea Britanie. Bărbatul arestat în cazul uciderii fostei deputate Ann Widdecombe a fost eliberat, anunță poliția
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
11 iul. 2026, 09:32, Social
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Un bărbat în vârstă de 26 de ani a fost arestat vineri sub suspiciunea de ucidere a lui Ann Widdecombe, însă în cele din urmă, el a fost eliberat și, în prezent, nu mai face obiectul anchetei, a anunțat sâmbătă poliția.

„Prioritatea noastră rămâne identificarea celor responsabili și asigurarea că toate probele disponibile sunt examinate amănunțit. Detectivii continuă să efectueze numeroase anchete în cadrul investigației în curs și rămânem hotărâți să stabilim circumstanțele complete ale incidentului”, a spus adjunctul șefului poliției Matt Longman, potrivit The Guardian. 

Acesta a subliniat că ancheta „avansează într-un ritm semnificativ”, adăugând că vor fi mobilizate „toate resursele necesare pentru a afla exact ce s-a întâmplat”.

„Fac apel la orice persoană care ar putea deține informații despre acest incident, oricât de nesemnificative ar părea acestea, să se prezinte și să discute cu noi. Vom face publice informații suplimentare atunci când vom putea. Între timp, aș ruga oamenii să nu speculeze cu privire la ce s-ar fi putut întâmpla, în special pe rețelele sociale”, a mai spus Longman.

Ann Widdecombe a murit

Fosta deputată britanică Ann Widdecombe a fost găsită cu „leziuni grave” de către serviciul de ambulanță la domiciliul său din Haytor, Devon, joi, în jurul prânzului, a declarat poliția din Devon și Cornwall. Moartea sa a fost anunțată în cursul zilei de vineri, iar poliția din Devon și Cornwall investighează cazul ca pe o crimă.

La conferința de presă de vineri, poliția a anunțat că în acest moment, tragedia nu este considerată că a avut loc din motive politice. De asemenea, după o consultare inițială cu ofițerii de combatere a terorismului, poliția a exclus și un motiv terorist.

Widdecombe, susținătoare a Brexitului

De-a lungul carierei sale politice, Ann Widdecombe a fost o eurosceptică proeminentă și a susținut campania Vote Leave în timpul referendumului Brexit din 2016.

A devenit membră a Partidului Brexit din 2019 și a fost europarlamentar reprezentând sud-vestul Angliei la Bruxelles între 2019 și 2020, înainte de a se alătura partidului Reform UK al lui Nigel Farage în 2023.

De asemenea, a fost cunoscută pentru opiniile sale social-conservatoare, care includeau opoziția față de legalitatea avortului și extinderea drepturilor comunității LGBTQ+.

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