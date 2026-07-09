Bonnie Tyler, legendara cântăreață, a murit la 75 de ani

Cântăreața Bonnie Tyler, legenda pop a anilor 1980, a murit la vârsta de 75 de ani, relatează Sky News.

„A decedat pe neașteptate”

Într-o declarație de pe pagina sa de Facebook, scrie că aceasta „a decedat pe neașteptate noaptea trecută la spitalul din Portugalia, din cauza bolii pentru care era tratată”.

În aceeași declarație, scrie că vor reveni cu noi informații, cerând respectarea intimității.

Tyler s-a trezit, luna trecută, din coma indusă în care a fost plasată în urmă cu mai bine de o lună, potrivit echipei sale.

A fost operată pentru o perforație intestinală

Cântăreața se afla la terapie intensivă de la începutul lunii mai, în urma unei intervenții chirurgicale de urgență pentru o perforație intestinală.

La momentul respectiv, Tyler se află într-o „stare foarte gravă”, potrivit echipei sale. Artista a decedat o lună mai târziu.

Bonnie Tyler avea programat un concert în București

Artista avea programat un concert aniversar la Sala Palatului din București, pe data de 23 octombrie din acest an.