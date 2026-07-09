Prima pagină » Știrile zilei » Bonnie Tyler, legendara cântăreață, a murit la 75 de ani

Bonnie Tyler, legendara cântăreață, a murit la 75 de ani

Bonnie Tyler, legenda pop a anilor 1980, cunoscută mai ales pentru piesa „Total Eclipse Of The Heart”, a murit la vârsta de 75 de ani în Portugalia.
Bonnie Tyler, legendara cântăreață, a murit la 75 de ani
Ioana Târziu
09 iul. 2026, 12:32, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cântăreața Bonnie Tyler, legenda pop a anilor 1980, a murit la vârsta de 75 de ani, relatează Sky News.

„A decedat pe neașteptate”

Într-o declarație de pe pagina sa de Facebook, scrie că aceasta „a decedat pe neașteptate noaptea trecută la spitalul din Portugalia, din cauza bolii pentru care era tratată”.

În aceeași declarație, scrie că vor reveni cu noi informații, cerând respectarea intimității.

Tyler s-a trezit, luna trecută, din coma indusă în care a fost plasată în urmă cu mai bine de o lună, potrivit echipei sale.

A fost operată pentru o perforație intestinală

Cântăreața se afla la terapie intensivă de la începutul lunii mai, în urma unei intervenții chirurgicale de urgență pentru o perforație intestinală.

La momentul respectiv, Tyler se află într-o „stare foarte gravă”, potrivit echipei sale. Artista a decedat o lună mai târziu.

Bonnie Tyler avea programat un concert în București

Artista avea programat un concert aniversar la Sala Palatului din București, pe data de 23 octombrie din acest an.

Recomandarea video

Câteva zeci de magistrați vor despăgubiri de la stat pentru că „au pierdut șansa de câștiguri materiale” / Magistrații cer în total 5,5 milioane de lei
G4Media
„Părinte, eu cred că nu mai pot” » Preotul care a fost pe lac cu Gabi Mureșan dezvăluie ultimele clipe ale fostului fotbalist: „I-am zis: «Stai pe aici că e beznă»”
GSP.ro
Acuzația care aruncă în aer dosarul milionarului sibian ucis pentru avere. Gestul mafiot făcut de văduva lui Adrian Kreiner, arestată la rândul ei într-un alt caz răsunător de crimă
Gandul
DOLIU în lumea muzicii! A murit Bonnie Tyler
Cancan
Ce avere avea Gabi Mureșan. Câte terenuri, apartamente și mașini deținea fostul internațional român
Prosport
Concluzii după summit-ul de la Ankara. Ionela Ciolan, expert în securitate europeană: NATO și UE vor trebui să găsească o formulă complementară între conceptele „Made in Europe” și „Made in NATO”
Libertatea
Posibila cauză a morții lui Gabi Mureșan. Ce se poate întâmpla când intri în apă rece imediat după saună? Nu a avut nicio șansă de supraviețuire
CSID
Ce mașini chinezești preferă românii? TOP 10 înmatriculări în iunie 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da