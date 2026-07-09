PSD, apel către toți parlamentarii și liderii partidelor: „Avem datoria să construim o majoritate pentru cetățeni, nu pentru politicieni”

Partidul Social Democrat a transmis joi, într-un comunicat, că parlamentarii și liderii partidelor politice trebuie să adopte „o conduită constructivă” pentru depășirea crizei politice și pentru formarea unui guvern care să poată gestiona problemele economice și sociale.

„PSD face apel către toți parlamentarii și către liderii partidelor politice să adopte o conduită constructivă pentru instalarea unui guvern cu puteri depline, care să poată gestiona problemele acute ale cetățenilor și ale economiei naționale”, se arată în comunicatul partidului.

Social-democrații susțin că datele statistice oficiale indică „o realitate economică deosebit de gravă” și invocă recesiunea, inflația ridicată, scăderea consumului, creșterea șomajului și a datoriei publice.

„Economia națională este oficial în recesiune, avem cea mai ridicată inflație din Europa, sunt deja 10 luni de prăbușire a consumului, iar șomajul și datoria publică sunt într-o creștere accelerată. Acestea au fost motivele pentru care PSD a acționat pentru schimbarea direcției de guvernare”, au adăugat social-democrații.

PSD afirmă că menținerea unui guvern demis, cu atribuții limitate, afectează nivelul de trai al alegătorilor tuturor partidelor parlamentare.

PSD: Avem datoria să construim o majoritate pentru cetățeni

PSD susține că partidele trebuie să lase deoparte „orgoliile politice” și să se concentreze pe soluții economice care să răspundă problemelor oamenilor.

„Avem cu toții datoria să denunțăm orgoliile politice și să ne gândim în primul rând la cei care ne-au dat votul de încredere. Avem datoria să construim o majoritate pentru cetățeni, nu pentru politicieni. O majoritate realizată în jurul unor soluții economice care să răspundă problemelor acute ale oamenilor și care să fie integrate în programul unui guvern cu puteri depline. Avem datoria ca săptămâna viitoare să prezentăm această majoritate Președintelui României, pentru desemnarea unui premier care să-și asume soluțiile de redresare economică”, au precizat social-democrații.

PSD critică refuzul dialogului politic și invocarea unor condiții pe care le consideră disproporționate, susținând că acestea adâncesc criza și afectează interesele alegătorilor.

Criză politică de mai bine de două luni

România se află de două luni în criză politică, după ce PSD a retras sprijinul pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan și a depus, alături de AUR, o moțiune de cenzură.

Guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai, după ce moțiunea a fost adoptată în Parlament cu 281 de voturi „pentru”.

După căderea Guvernului, președintele Nicușor Dan a început consultări pentru formarea unei noi majorități. Prima propunere de premier, Eugen Tomac, nu a reușit să strângă sprijinul necesar.

Ulterior, șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, însă Guvernul propus de acesta a picat în Parlament, după ce a obținut doar 189 de voturi.

Luni vor avea loc noi consultări la Palatul Cotroceni privind desemnarea unui premier și formarea unei majorități parlamentare.

„La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd și o să le adresez rugămintea să nu spună numai mie, să vă spună și dumneavoastră, pentru că au principala responsabilitate”, a afirmat Nicușor Dan miercuri.