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Îngrijorați de situația economică, românii prind din nou gustul pentru bunurile de folosință îndelungată și pentru renovări

Stresul consumatorilor români s-a menținut la un nivel de alertă în trimestrul al doilea din 2026, pe fondul scumpirilor, incertitudinii economice și politice și al temerilor privind sănătatea și siguranța. În același timp, intențiile de achiziție pentru bunuri de folosință îndelungată își revin.
Îngrijorați de situația economică, românii prind din nou gustul pentru bunurile de folosință îndelungată și pentru renovări
Laura Buciu
08 iul. 2026, 10:49, Life-Inedit
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Stresul consumatorilor români a crescut ușor în al doilea trimestru din 2026 față de începutul anului și se menține la un nivel de alertă, potrivit studiului Consumer Stress Score (CSS) realizat de iSense Solutions. Indicele a urcat de la 63,3 puncte în primul trimestru la 65 de puncte în perioada aprilie-iunie.

Principala sursă de îngrijorare rămâne situația financiară. Nouă din zece români (91%) se declară preocupați de creșterea prețurilor și de evoluția economiei, față de 87% în primul trimestru.

Studiul arată că și temerile privind sănătatea și siguranța au crescut. Îngrijorările legate de sănătatea personală și a familiei au ajuns la 86%, de la 81% în primul trimestru, pe fondul știrilor despre epidemii și al atenției acordate hantavirusului. În același timp, preocupările privind siguranța personală și a familiei au urcat la 80%, în contextul incidentelor generate de războiul din Ucraina.

Românii nu au scăpat de presiune, dar au învățat să trăiască cu ea

Neîncrederea în autoritățile politice și instituțiile publice rămâne ridicată, fiind exprimată de 61% dintre respondenți, comparativ cu 58% în primul trimestru.

Deși nivelul general de stres rămâne ridicat, cercetarea evidențiază un fenomen aparent paradoxal: procentul românilor care spun că se simt nervoși a scăzut de la 27% la 23%.

„Datele din Q2 2026 ne arată un consumator care nu a scăpat de presiune, dar care a învățat să trăiască cu ea. Scăderea nervozității, combinată cu o ușoară creștere a dorinței de achiziție pentru bunuri de folosință îndelungată în următoarele trei luni, sugerează că românii trec de la o fază de șoc la una de adaptare”, a declarat Traian Năstase, Managing Partner iSense Solutions.

Aproape 8 din 10 români ies mai rar în oraș și tot atâția cumpără de la reduceri

În privința comportamentului de consum, prudența continuă să domine. Aproximativ 67% dintre respondenți spun că au cumpărat cantități mai mici de produse, 78% au ieșit mai rar în oraș pentru a economisi, iar opt din zece folosesc aplicațiile retailerilor pentru a căuta reduceri.

Totodată, 55% dintre românii din mediul urban afirmă că au ales branduri mai ieftine. În schimb, procentul celor care cumpără branduri premium a continuat să scadă, de la 26% în 2025 la 18% în al doilea trimestru din 2026.

Investiții în renovări, mobilă și decorațiuni

Pe de altă parte, intențiile de cumpărare pentru următoarele trei luni indică o ușoară revenire. Ponderea celor care intenționează să investească în renovări a crescut de la 30% la 35%, iar pentru mobilă și decorațiuni de la 26% la 30%.

Interesul pentru bunurile de folosință îndelungată a urcat, de asemenea, la 24%, față de 18% în primul trimestru, semnalând o timidă reluare a planurilor de achiziție amânate.

Studiul a fost realizat trimestrial pe un eșantion de 500 de respondenți reprezentativi pentru populația urbană din România, cu vârste între 18 și 65 de ani. Datele pentru primul trimestru au fost colectate în februarie, iar cele pentru al doilea trimestru în luna mai 2026. Marja de eroare este de ±4,2%, la un nivel de încredere de 95%.

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