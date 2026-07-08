Prima pagină » Life-Inedit » India va trimite tigri într-o țară în care specia a dispărut. Proiectul îi sperie pe localnici

India va trimite tigri într-o țară în care specia a dispărut. Proiectul îi sperie pe localnici

Cambodgia se pregătește să readucă tigrii în pădurile sale, după aproape două decenii de la dispariția speciei din sălbăticie. Începând din 2027, autoritățile vor să transfere mai multe exemplare din India, însă proiectul de conservare stârnește îngrijorări în rândul localnicilor.
India va trimite tigri într-o țară în care specia a dispărut. Proiectul îi sperie pe localnici
Maria Miron
08 iul. 2026, 11:21, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ultima prezență confirmată a unui tigru în Cambodgia datează din 2007. În cadrul programului, India, care găzduiește peste 3.600 de tigri sălbatici, ar urma să trimită mai multe exemplare în lanțul muntos Cardamom, o pădure tropicală de peste un milion de hectare din sud-vestul țării.

Tigrii, aclimatizați înainte de eliberare

Potrivit planului aprobat de Ministerul Mediului din Cambodgia, citat de Le Figaro, primele exemplare vor fi aduse în țară în 2027 și vor fi ținute inițial într-un țarc de aproximativ 40 de hectare. După o perioadă de aclimatizare, animalele vor fi eliberate în habitatul natural.

Proiectul, estimat la aproape 43 de milioane de dolari, a fost amânat atât din cauza suspendării unui program de credite de carbon care urma să îl finanțeze parțial, dar și din cauza îngrijorărilor privind starea habitatului destinat tigrilor.

Localnicii se tem de revenirea tigrilor

Locuitorii din apropierea pădurii în care vor fi eliberați tigrii spun că au aflat despre proiect de la pădurari și privesc inițiativa cu teamă.

Unii își amintesc atacurile tigrilor din trecut, iar alții se tem că, după eliberare, animalele ar putea ajunge în apropierea satelor. Autoritățile susțin însă că felinele vor rămâne într-o zonă împrejmuită înainte de a fi eliberate treptat în pădure.

Un ecosistem încă nepregătit

Ecosistemul ar putea să nu fie încă pregătit pentru întoarcerea tigrilor, atrag atenția specialiștii. Braconajul a redus drastic populațiile de animale pe care le vânează tigrii, iar defrișările și proiectele de infrastructură continuă să le afecteze habitatul. În aceste condiții, reintroducerea tigrilor riscă să eșueze dacă nu sunt create condițiile necesare pentru supraviețuirea lor.

Alți experți cred însă că reintroducerea tigrilor ar putea contribui la conservarea uneia dintre cele mai importante păduri tropicale din Asia de Sud-Est. De asemenea, este analizată repopularea zonei cu specii care constituie hrana tigrilor, pentru a le asigura suficiente resurse după eliberare.

Deși puțini oameni locuiesc în imediata apropiere a zonei vizate, specialiștii spun că va fi necesar un sistem permanent de monitorizare și intervenție, deoarece, odată eliberați, tigrii pot parcurge distanțe mari și pot ajunge în apropierea așezărilor, drumurilor sau barajelor.

Recomandarea video

Cine e Alexandra Zară, PSD-ista care a știut înaintea ministrului Muncii despre operațiunea militarizată DIICOT împotriva azilelor lui Viorel Pașca: Promovată de Marcel Ciolacu, șefă la tineretul PSD
G4Media
Le mai recunoști? Fostele prezentatoare ale știrilor sportive au atras toate privirile la evenimentul lui Cătălin Botezatu
GSP.ro
Nicușor Dan, moment de blocaj la Summitul NATO. Întrebarea despre o miză strategică a României l-a prins nepregătit
Gandul
Ultimul mesaj al pilotului care s-a aruncat din avion. Detalii tulburătoare din anchetă
Cancan
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport
Cel mai lung proces de mare corupție din România. Prima sentință, cu faptele prescrise, după 13 ani și 154 de amânări. Justiția a avut nouă miniștri cât timp a fost judecat „Lotul Oniga”
Libertatea
Boala de rinichi poate evolua ani întregi fără simptome. Două analize simple o pot depista din timp
CSID
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă Skoda Octavia Combi și Volkswagen Golf Variant
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da