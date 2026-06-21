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Cei mai bogați 10% dintre consumatori lasă lumii o factură uriașă: daune de mediu de trilioane de dolari

Cei mai bogați 10% dintre consumatorii lumii provoacă anual daune climatice și de mediu de trilioane de dolari, potrivit unui nou studiu. Mulți dintre ei trăiesc în Statele Unite și în Uniunea Europeană.
Cei mai bogați 10% dintre consumatori lasă lumii o factură uriașă: daune de mediu de trilioane de dolari
Iulian Moşneagu
21 iun. 2026, 22:53, Social
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Cercetători de la Universitatea Leiden din Țările de Jos și de la Universitatea Oxford din Anglia au estimat daunele anuale la o valoare cuprinsă între 1,7 trilioane și 5,7 trilioane de dolari, într-un studiu publicat în revista Communications Sustainability, potrivit dpa și The Guardian.

Autorii susțin că rezultatele arată nevoia ca persoanele care contribuie cel mai mult la aceste daune să fie trase mai mult la răspundere.

Inge Schrijver, autoarea principală a studiului și cercetătoare la Universitatea Leiden, a explicat că stabilirea unei valori în bani pentru daunele aduse mediului este un demers dificil, pentru că valoarea reală a naturii nu poate fi măsurată. Totuși, astfel de estimări ajută la înțelegerea dimensiunii problemei și a responsabilității celor mai bogați 10% dintre consumatori.

Ea a spus că daunele estimate sunt mai mari decât suma necesară la nivel mondial pentru finanțarea măsurilor privind clima și biodiversitatea.

Biodiversitatea, cea mai afectată

Studiul a analizat doar impactul consumului asupra unor limite planetare, adică praguri de mediu care nu ar trebui depășite.

Potrivit calculelor, aproape jumătate din daune, între 47% și 56%, sunt legate de pierderea biodiversității. Schimbările climatice se află pe locul al doilea, cu o pondere de 36%-45%.

Poluarea cu azot reprezintă între 6% și 8% din daune, în timp ce poluarea cu fosfor și impactul asupra resurselor de apă dulce reprezintă fiecare sub 2%, au precizat cercetătorii.

Cei mai bogați consumatori sunt concentrați în SUA și UE

Autorii studiului subliniază că cei mai bogați 10% dintre consumatori sunt distribuiți foarte inegal la nivel global. Aproximativ 60% trăiesc în Statele Unite și în Uniunea Europeană, în timp ce doar aproximativ 2% trăiesc în India.

În medie, cei mai bogați 10% dintre locuitorii planetei generează costuri de mediu cuprinse între 2.300 și 7.500 de dolari de persoană pe an, potrivit studiului.

Cercetătorii spun însă că diferențele de la o regiune la alta sunt foarte mari.

Diferențe uriașe între SUA, Europa și India

În SUA, daunele anuale provocate de cei mai bogați 10% dintre consumatori variază între 19.000 și 63.000 de dolari de persoană, cu o medie de aproximativ 38.000 de dolari.

În India, daunele provocate de aceeași categorie sunt estimate la 410-1.400 de dolari de persoană pe an. În Germania, media anuală este de aproape 10.000 de dolari pentru fiecare persoană din acest grup.

Cercetătorii cer reglementări mai stricte pentru protejarea mediului și tragerea la răspundere a celor responsabili pentru daune, inclusiv printr-o taxă de mediu sau printr-o formă de impozit pe avere.

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