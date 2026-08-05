Portal de limba maghiară: România joacă la limită un miliard de euro din PNRR

Portalul maghiar Maszol relatează că Senatul a adoptat, ieri, în primă lectură, strategia națională privind biodiversitatea pentru perioada 2026-2030. Proiectul a trecut cu 82 de voturi pentru, 33 împotrivă și nouă abțineri.

Potrivit sursei citate, documentul face parte din jaloanele Planului Național de Redresare și Reziliență. Neadoptarea sa ar fi atras o penalitate de aproximativ un miliard de euro pentru România.

Ce prevede strategia adoptată

Maszol notează că proiectul include mai multe amendamente propuse de PSD. Una dintre modificări prevede reducerea riscului de poluare cu îngrășăminte și produse fitosanitare cu 50%.

Strategia mai stabilește extinderea rețelei naționale de arii protejate, până la 30% din teritoriul țării. Documentul prevede și despăgubiri integrale pentru fermierii afectați de restricțiile privind terenurile agricole.

Reacții citate de presa maghiară

Potrivit senatorului PSD Daniel Zamfir, forma inițială a strategiei ar fi pus în pericol investițiile în infrastructură. Senatorul AUR Ștefan Geamănu a anunțat că va vota împotriva proiectului.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a numit unele amendamente „complet absurde”, potrivit sursei citate. Ea susține că acestea contravin angajamentelor României față de UE.

Deși strategia a fost adoptată în Senat, Buzoianu a anunțat că USR va depune amendamente în Camera Deputaților pentru a corecta textul. Ea speră totuși ca România să acceseze fondul de un miliard de euro din PNRR.

Potrivit lui Buzoianu, dacă noile amendamente vor modifica substanțial strategia, responsabilitatea va reveni celor care le-au propus.

Senatorul PNL Glad Varga a subliniat că documentul este doar o strategie, nu o lege. Proiectul urmează să fie dezbătut și de Camera Deputaților, care are rol decisiv.