Leonardo DiCaprio și Jeff Bezos lansează un fond de 200 de milioane de dolari pentru salvarea celor mai amenințate specii de pe planetă

Organizația de conservare Re:wild, cofondată de actorul Leonardo DiCaprio, și Bezos Earth Fund, înființat de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, au anunțat lansarea Phoenix Species Project, o inițiativă globală care va mobiliza 200 de milioane de dolari pentru salvarea a 100 dintre cele mai vulnerabile specii de pe glob.

Potrivit inițiatorilor, proiectul reprezintă cea mai mare finanțare unică dedicată exclusiv refacerii populațiilor de specii aflate în pericol critic de dispariție. Fondurile vor fi direcționate către organizații de conservare, cercetători și comunități locale implicate în protejarea habitatelor naturale, relatează Associated Press.

Proiect născut în urma colaborării dintre DiCaprio și Bezos

Ideea unei inițiative de amploare dedicate biodiversității a fost dezvoltată de Leonardo DiCaprio de mai mulți ani, pe fondul preocupărilor privind efectele schimbărilor climatice și pierderea accelerată a habitatelor naturale.

În 2021, actorul și biologul Wes Sechrest, directorul executiv al Re:wild, au avut o serie de întâlniri cu Jeff Bezos și Lauren Sánchez Bezos, care conduc Bezos Earth Fund. Discuțiile au continuat ulterior cu autorități locale, organizații de mediu și reprezentanți ai comunităților indigene, proces din care a rezultat actualul program de finanțare.

Ce specii vor beneficia de sprijin

Lista speciilor incluse în prima etapă a proiectului cuprinde animale aflate în pragul dispariției și răspândite în mai multe regiuni ale lumii.

Printre acestea se numără lemurul cu creastă aurie din Madagascar, pangolinul malaezian, considerat unul dintre cele mai traficate mamifere din lume, iguana roz din Insulele Galápagos, broasca țestoasă „pancake” din Tanzania, porcul sălbatic Visayan din Filipine și o specie rară de salamandră care trăiește într-o zonă restrânsă din statul american Carolina de Nord.

De asemenea, proiectul vizează conservarea unei specii rare de echidnă din Noua Guinee, denumită în onoarea naturalistului britanic David Attenborough.

Sprijin pe termen lung pentru conservare

Inițiatorii spun că obiectivul nu este doar finanțarea unor acțiuni punctuale, ci asigurarea resurselor necesare pe termen lung pentru proiectele care și-au demonstrat eficiența, dar care până acum au funcționat cu bugete limitate.

Reprezentanții organizațiilor implicate susțin că multe dintre speciile incluse în program au supraviețuit în ultimii ani datorită eforturilor unor echipe locale, însă lipsa finanțării a limitat extinderea măsurilor de protecție.