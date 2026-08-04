Incendiu la bordul unei ambarcațiuni cu migranți în Canalul Mânecii. Garda de coastă franceză a salvat 157 de persoane

Garda de coastă franceză a salvat 157 de persoane aflate la bordul unei ambarcațiuni cu migranți care a luat foc în Canalul Mânecii, în apropiere de portul Boulogne-sur-Mer, în cursul dimineții de marți, au anunțat autoritățile locale, transmit Reuters și CNN.

Potrivit unui comunicat transmis de administrația locală, operațiunea de salvare a fost desfășurată după izbucnirea incendiului la bordul bărcii, iar toate persoanele aflate în acel moment în ambarcațiune au fost evacuate în siguranță.

Cei 157 de migranți au fost preluați de trei nave ale gărzii de coastă franceze, care îi transportă înapoi în portul Boulogne-sur-Mer.

Potrivit comunicatului, operațiunea de salvare s-a desfășurat cu mobilizarea mai multor echipaje maritime pentru a evita o tragedie.

Cu doar câteva ore înainte de această intervenție, alte cinci persoane aflate în aceeași ambarcațiune fuseseră deja salvate de echipajele gărzii de coastă.