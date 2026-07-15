O ambarcațiune cu 19 persoane s-a scufundat lângă celebra închisoare Alcatraz. Un mort și doi dispăruți după tragedia din Golful San Francisco

O persoană a murit, alte două sunt dispărute, iar 16 au fost salvate după ce o ambarcațiune de agrement cu trei punți s-a scufundat în apropierea insulei Alcatraz, în Golful San Francisco, au anunțat autoritățile americane, citate de AP. Potrivit șefului Departamentului de Pompieri din San Francisco, Dean Crispen, echipele de intervenție au găsit ambarcațiunea aproape complet scufundată, cu motorul încă pornit și scurgeri de combustibil în apă.

Primele informații indicau un incendiu

Apelul la serviciile de urgență a fost făcut în jurul orei locale 15:30, iar inițial incidentul a fost raportat ca un incendiu la bord. Ulterior, autoritățile au precizat că nu există dovezi care să confirme că focul ar fi fost cauza tragediei. Mai multe persoane au fost rănite după ce au căzut în apa rece a Pacificului. Victima decedată era încă în viață în momentul în care a fost scoasă din apă de echipele de salvare, însă a murit ulterior. De asemenea, un câine aflat la bordul ambarcațiunii nu a supraviețuit.

Pompierii, Garda de Coastă și poliția din Oakland au mobilizat scafandri, elicoptere și 11 ambarcațiuni pentru a căuta cele două persoane dispărute. „În acest moment suntem în plină operațiune de salvare”, a declarat Dean Crispen. Toți supraviețuitorii au fost transportați în portul Gashouse Cove Marina, iar trei dintre ei au fost internați în spital cu răni provocate de impactul cu apa.

Martorii au intervenit înaintea echipelor de salvare

Căpitanul unei ambarcațiuni turistice aflate în apropiere a povestit că un alt navigator i-a făcut semn că o barcă pare să fie în flăcări. Când a ajuns în zonă, incendiul se stinsese deja, însă ambarcațiunea se scufunda rapid. O parte dintre pasageri erau deja în apă, iar alții încercau încă să rămână la bord. „A fost înfricoșător. Nu aș vrea să văd pe nimeni într-o asemenea situație”, a declarat căpitanul Aaron Anfinson, citat de presa americană. Echipajul său a aruncat veste de salvare și colaci plutitori pentru a ajuta victimele până la sosirea echipelor de intervenție.

Alcatraz, una dintre cele mai periculoase zone din golf

Accidentul s-a produs la aproximativ 550 de metri de insula Alcatraz, fosta închisoare federală devenită una dintre cele mai populare atracții turistice din Statele Unite. Zona este cunoscută pentru curenții puternici, temperaturile foarte scăzute ale apei și vânturile intense, condiții care îngreunează atât navigația, cât și operațiunile de salvare. Autoritățile americane au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale scufundării ambarcațiunii.