Lia Olguța Vasilescu, atac la USR: Mi se pare culmea tupeului. A ajuns să pună condiții primului partid

„În ceea ce privește relațiile noastre cu domnul președinte Nicușor Dan, vreau să vă spun că cei pe care i-a susținut foarte mult domnul Nicușor Dan și așa au intrat la guvernare au fost cei de la USR. Partidul Social Democrat nu ar fi intrat niciodată la guvernare cu USR-ul, un partid care, vedeți și dumneavoastră, are o politică din a înjura PSD-ul”, a declarat Olguța Vasilescu la Realitatea Plus.

„Mi se pare culmea tupeului acum să vii și să acuzi Partidul Social Democrat că are un parteneriat cu Nicușor Dan și că președintele nu îți mai tolerează până la urmă toate mofturile tale. Pentru că aici este vorba de mofturi. Nu vrem așa, vrem invers”, mai spune Vasilescu.

Liderul PSD a criticat, de asemenea, poziția USR în negocierile politice, amintind de scorul obținut în urma alegerilor parlamentare din 2024.

„Un partid care până la urmă, cred că a luat 8% la alegerile parlamentare. Acum a ajuns să pună condiții primului partid care a câștigat alegerile, dacă să guverneze sau nu”, mai spune edilul Craiovei.