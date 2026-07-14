Nicușor Dan, despre varianta unor guverne minoritare succesive: „E o variantă care, de principiu, are șanse”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți, la Ambasada României din Paris, că negocierile pentru formarea noului Guvern rămân deschise și că speră ca partidele să ajungă la o înțelegere.

În cadrul conferinței de presă, Nicușor Dan a făcut câteva precizări despre ideea unui guvern tehnocrat și despre momentul în care ar putea face o nouă nominalizare pentru funcția de premier.

Întrebat dacă este posibilă reluarea discuțiilor privind un guvern tehnocrat, în cazul în care partidele vor susține această variantă, dar și despre declarațiile liderului UDMR, Kelemen Hunor, care a vorbit despre posibilitatea unor guverne minoritare care să se succeadă, Nicușor Dan a spus că o astfel de soluție este posibilă în teorie.

Președintele a declarat, totodată, că problema apare din cauza anilor electorali, când partidele aflate la guvernare plătesc de regulă un cost politic.

„E o variantă care de principiu are șanse, teoretic, numai că practic, adică toată lumea e de acord, numai că practic noi avem o experiență care spune că cine este la putere în anul electoral pierde. Și atunci toată lumea vrea să înceapă ca să nu fie partidul care termină sau alianța care termină guvernarea. De aici vine blocajul”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a fost întrebat și dacă și-a stabilit un termen limită până la care partidele trebuie să ajungă la un acord înainte ca el să facă o nouă nominalizare pentru funcția de prim-ministru, chiar și în lipsa unei majorități.

Acesta a precizat că nu a stabilit un calendar, dar speră „la rezonabilitate în continuare”.

„Nu am stabilit un calendar. Sper ca discuțiile care urmează să degaje o soluție”, a afirmat președintele României.