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Cum se vede criza din România în Parlamentul European. Negrescu: Partenerii europeni nu mai înțeleg mesajele contradictorii transmise de România

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a declarat, la Parlamentul European, că instabilitatea politică de la București și mesajele contradictorii transmise de partidele din România sunt greu de înțeles pentru partenerii europeni Europarlamentarul PSD a spus că România are nevoie rapid de un guvern cu drepturi depline și a făcut apel la responsabilitate și la depășirea mizelor politice.
Cum se vede criza din România în Parlamentul European. Negrescu: Partenerii europeni nu mai înțeleg mesajele contradictorii transmise de România
Gabriel Negreanu
15 iun. 2026, 19:22, Politic
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Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a declarat, la Parlamentul European, la o conferință unde a fost prezent și reporterul Mediafax, că România are nevoie „rapid” de un guvern cu drepturi depline, în contextul crizei politice de la București și al desemnării lui Adrian Veștea pentru funcția de premier.

Declarațiile vin după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat, duminică, 14 iunie, pe liberalul Adrian Veștea candidat pentru funcția de prim-ministru, după retragerea mandatului lui Eugen Tomac. Veștea are la dispoziție 10 zile pentru a forma un guvern și pentru a obține votul de încredere al Parlamentului.

Întrebat când a fost informat PSD despre desemnarea lui Veștea, Negrescu a spus că nu poate vorbi în numele partidului, dar că el a aflat informația „de la televizor”.

„Dincolo de modul în care se discută acest subiect, cred că este important ca România să aibă rapid un guvern cu drepturi depline și cred că toată lumea trebuie să depășească mizele politice. Este un apel la responsabilitate, la normalitate, la o abordare constructivă”, a declarat Victor Negrescu.

România, tot mai greu de înțeles de Europa

Europarlamentarul PSD a afirmat că mesajele transmise de scena politică de la București sunt greu de înțeles inclusiv pentru partenerii europeni.

„Este foarte complicat și pentru partenerii noștri europeni să înțeleagă mesajele transmise de România sau în România. În urmă cu câteva zile, anumite formațiuni politice, în mod special PNL și USR, spuneau public că vor fi de acord cu un guvern tehnocrat. A venit guvernul tehnocrat, nu au mai fost de acord. Li s-a oferit posibilitatea să schimbe miniștrii, nu au venit cu propuneri. Acum avem un premier de la PNL, care probabil va forma un guvern politic, nici acum nu este bine”, a spus Negrescu.

El a comparat situația de la București cu modul în care funcționează coalițiile la nivel european, unde, spune acesta, disputele politice nu împiedică formarea consensului pe dosarele importante.

„La nivel european avem de foarte mulți ani o coaliție pro-europeană și au fost momente foarte dificile, dispute ample, pe subiecte identitare importante pentru partidele politice europene, și le-am depășit. Invit și politicienii de la București să învețe din practicile europene și să fie capabili să stea la aceeași masă cât trebuie, o oră, două, trei zile la rând, pentru a găsi o soluție”, a mai declarat Victor Negrescu.

Întrebat dacă este problematic faptul că România nu are guvern de o lună, într-un moment în care apar incidente de securitate pe flancul estic, Negrescu a spus că un executiv cu puteri depline este necesar pentru protejarea cetățenilor.

„Da, ar trebui un guvern cu drepturi depline, care poate duce la capăt această misiune de a proteja cetățenii români. Sunt multe lucruri care pot fi făcute în acest sens”, a spus europarlamentarul.

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