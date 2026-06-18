Ilie Bolojan îi răspunde lui Grindeanu: Niciodată nu am formulat vreun acord pentru învestirea unui guvern tehnocrat

„Încetați cu minciunile folosite pentru a vă justifica eșecurile, fuga de răspundere și comportamentul neprincipial!”, transmite pe Facebook Ilie Bolojan.

Acesta a respins afirmațiile făcute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, privind susținerea cabinetului tehnocrat condus de Eugen Tomac, punctând că aceasta variantă a fost menționată doar ca o variantă teoretică și constituțională.

„Ca să fie clar: niciodată nu am formulat vreun acord, nici măcar de principiu, pentru învestirea unui guvern tehnocrat. Am spus public că aceasta ar fi putut fi una dintre soluțiile teoretice constituționale, în funcție de îndeplinirea unor condiții care nu au fost îndeplinite. Totodată, nu s-a pus problema să tranzacționez pentru mine sau pentru vreo altă persoană vreo funcție, în schimbul unui acord care nu a fost vreodată în discuție”, notează liderul liberal.

„Și, cel mai important, în și pentru PNL decide PNL, prin forurile statutare și prin vot deschis. Deciziile în și pentru PNL nu se iau pe sub masă, oricât de importantă ar fi aceasta”, mai spune Bolojan.

„De la începutul acestei crize, declanșate pentru distrugerea PNL, ar fi trebuit să înțelegem măcar cât de scurte sunt picioarele minciunii. Ca și ale trădării, de altfel”, conchide premierul interimar.

Acuzațiile lansate de Grindeanu și Tomac

Reacția lui Ilie Bolojan vine după ce Sorin Grindeanu l-a acuzat că l-a „mințit” pe președintele României, Nicușor Dan, în discuțiile privind formarae guvernului tehnocrat.

„Dincolo de cine e președintele României, cine e președinte la PSD, cine e președinte la PNL, UDMR sau unde vreți, la AUR, trebuie să existe respect pentru funcția de președinte al României. A mințit președintele Republicii și a ajuns să vină de la o zi la alta cu alte scenarii și cu alte cerințe care, ce să vezi, de fiecare dată erau îndeplinite”, a declarat Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă.

Pe lângă Grindeanu, și fostul premier desemant, Eugen Tomac, l- acuzat pe Bolojan de lipsă de sinceritate.

„Evident, faptul că domnul Bolojan a fost nesincer cu domnul președinte ne-a dus în acest blocaj”, a declarat Eugen Tomac, miercuri seara.