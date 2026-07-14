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Ilie Bolojan, cu prilejul Zilei Franței: Influența Franței se vede și astăzi în cultura, educația și instituțiile noastre

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj de felicitare poporul francez cu prilejul Zilei Naționale, subliniind influența Parisului în modernizarea României, buna colaborare dintre cele două state și relațiile economice fructuoase.
Ilie Bolojan, cu prilejul Zilei Franței: Influența Franței se vede și astăzi în cultura, educația și instituțiile noastre
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
14 iul. 2026, 16:48, Politic
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Astăzi, de Ziua Națională a Franței, celebrăm legăturile strânse dintre țările noastre și marcăm 100 de ani de la semnarea Tratatului de prietenie franco-român. Franța a avut un rol important în modernizarea României, iar această influență se vede și astăzi în cultura, educația și instituțiile noastre”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Bolojan. 

Ilie Bolojan a evidențiat și buna colaborare dintre București și Paris prin susținerea reciprocă în nevoile de securitate și asistență în situații de urgență. 

„În prezent, relația dintre țările noastre se bazează pe un parteneriat solid. Militarii francezi prezenți în România contribuie direct la securitatea țării noastre și a regiunii. La rândul nostru, suntem alături de Franța atunci când este nevoie: 80 de pompieri români lucrează, în această perioadă, împreună cu colegii francezi pentru prevenirea și combaterea incendiilor de pădure”, notează premierul. 

Șeful Executivului a făcut referire și la colaborarea economică dintre cele două state și  

Franța este și unul dintre principalii investitori străini în România, cu investiții de peste 12 miliarde de euro și peste 11.000 de companii înregistrate în țara noastră. Ne dorim să dezvoltăm această cooperare, mai ales în energie, industria de apărare, tehnologie și producție cu valoare adăugată mare”, notează Bolojan. 

„La mulți ani, Franța! La mulți ani prieteniei franco-române!”, conchide liderul de la Palatul Victoria. 

Franța își sărbătorește pe 14 iulie Ziua Națională, marcând astfel două momente istorice. Primul este căderea Bastiliei, la 14 iulie 1789, eveniment devenit simbol al Revoluției Franceze și al luptei împotriva absolutismului. Cel de-al doilea este Sărbătoarea Federației din 14 iulie 1790, o amplă manifestație dedicată unității naționale. 

Francezii celebrează Ziua națională prin  parade militare, ceremonii, concerte, baluri populare și focuri de artificii. În cadrul paradei militare de pe Champs-Élysées., România a participat cu un detașament al Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.  

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