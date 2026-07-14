Sorin Grindeanu, mesaj de Ziua Națională a Franței: „Franța rămâne pentru noi un reper de democrație”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis marți un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Franței, în care a felicitat poporul francez și a făcut o serie de precizări despre cât contează relația pe care România și Franța au construit-o în timp.

Liderul social-democrat a precizat că o parte importantă în această colaborare o reprezintă parteneriatul strategic dintre cele două state.

„14 iulie, ziua în care Franța a ales libertatea. Pentru totdeauna! Felicitări prietenilor noștri francezi pentru Ziua Națională!”, a transmis liderul PSD.

Sorin Grindeanu a mai scris că Franța este pentru România mai mult decât un partener strategic, fiind și un model în ceea ce privește democrația, implicarea civică și apărarea valorilor europene.

„Franța rămâne pentru noi nu doar un partener strategic, ci un reper – de democrație, de curaj civic, de valori europene pe care le împărtășim și le apărăm împreună. Într-o Europă și o lume atât de complexă, această prietenie contează mai mult ca oricând – și o prețuim enorm!”, a scris Grindeanu.

Președintele PSD a făcut câteva precizări și despre relația apropiată construită de-a lungul timpului între cele două state, afirmând că România și Franța împărtășesc aceeași viziune privind viitorul Europei.

„România și Franța au construit o relație solidă, bazată pe respect reciproc și pe o viziune comună despre cum trebuie să arate Europa. Suntem convinși că împreună putem face mai mult – pentru cetățenii noștri și pentru un continent mai puternic și mai unit”, a transmis liderul social-democrat.

După cuvintele de apreciere și respect la adresa Franței, Grindeanu a făcut referire și la semifinala Campionatului Mondial de fotbal disputată în această seară.

„La mulți ani, République française! Vive la France! Și pentru că în această seară este și semifinala Mondialului – Allez les Bleus!”, a scris președintele PSD.