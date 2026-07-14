Bulgaria refuză să intre în „Coaliția Voinței” pentru Ucraina. Rumen Radev: „Soluția nu este prelungirea războiului”

Bulgaria nu va adera la „Coaliția Voinței”, grupul de state care sprijină în continuare Ucraina prin asistență militară și financiară, a anunțat premierul Rumen Radev, potrivit radioului național bulgar BNR, înaintea paradei militare organizate la Paris cu ocazia Zilei Naționale a Franței.

Declarația vine în contextul în care mai multe state europene discută despre consolidarea sprijinului acordat Kievului și despre noi inițiative de cooperare în domeniul apărării.

„Am primit personal invitația de la Emmanuel Macron”

Rumen Radev a precizat că invitația pentru aderarea Bulgariei la „Coaliția Voinței” i-a fost transmisă direct de președintele Franței, Emmanuel Macron. „Am primit personal o invitație din partea președintelui Macron pentru ca Bulgaria să se alăture «Coaliției Voinței», însă noi nu participăm la o coaliție care promovează continuarea sprijinului financiar și militar pentru Ucraina”, a declarat liderul de la Sofia.

Acesta a susținut că soluția conflictului nu poate fi obținută prin continuarea confruntărilor armate. „Cred că soluția acestui conflict nu constă în prelungirea lui prin mijloace militare, ci într-o misiune diplomatică puternică, care să pună capăt escaladării”, a afirmat Radev.

Poziția Bulgariei privind securitatea europeană

Întrebat despre noua inițiativă privind coaliția antirachetă „Freya” și despre o eventuală participare a Bulgariei, premierul a declarat că problemele legate de securitatea națională sunt abordate în cadrul NATO și al Uniunii Europene. „Am văzut până acum numeroase propuneri și idei, însă deciziile sunt luate în alte formate, iar Bulgaria participă activ la toate aceste formate”, a spus Rumen Radev.

Un nou semnal privind diferențele de abordare din interiorul Europei

Declarațiile liderului bulgar evidențiază diferențele de poziționare existente în interiorul Uniunii Europene privind sprijinul acordat Ucrainei. În timp ce state precum Franța, Regatul Unit, Germania și Polonia promovează inițiative comune pentru consolidarea ajutorului militar destinat Kievului, Bulgaria transmite că susține o soluționare diplomatică a conflictului și preferă ca deciziile privind securitatea colectivă să fie luate în cadrul NATO și al Uniunii Europene.

Poziția exprimată de Rumen Radev intervine într-un moment în care liderii europeni discută intens despre viitorul sprijinului pentru Ucraina și despre întărirea capacităților de apărare ale continentului.