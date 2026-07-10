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Guvernul Bulgariei, acuzat că pune în pericol proiectul Rheinmetall

Opoziția din Bulgaria acuză executivul că pune în pericol proiectul dezvoltat împreună cu grupul german Rheinmetall pentru construirea unei fabrici de muniție și pulberi explozive. Reacțiile au apărut după ce vicepremierul și ministrul Economiei, Alexander Pulev, a declarat că statul nu dispune în prezent de fondurile necesare și că acordul cu Rheinmetall trebuie reevaluat.
Guvernul Bulgariei, acuzat că pune în pericol proiectul Rheinmetall
Foto: dpa
Maria Miron
10 iul. 2026, 11:12, Știri externe
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Opoziția spune că proiectul este important atât pentru industria de apărare a Bulgariei, cât și pentru Uniunea Europeană. GERB, principalul partid de opoziție, și alianța proeuropeană Bulgaria Democrată (DB) susține că executivul pune sub semnul întrebării o investiție strategică.

Executivul cere reevaluarea proiectului

Vicepremierul Alexander Pulev a declarat, potrivit Novinite, că nu a fost semnat niciun acord final pentru construirea fabricii de muniție și pulberi explozive și a susținut că actualul cadru de colaborare nu protejează suficient interesele Bulgariei. „Sunt mai multe întrebări decât răspunsuri”, a afirmat vicepremierul, adăugând că statul a informat deja Rheinmetall despre dificultățile de finanțare.

Potrivit acestuia, echipa care a negociat anterior proiectul a acceptat condițiile impuse de partea germană fără să încerce obțină condiții mai avantajoase privind costurile licențelor și participarea subcontractorilor bulgari.

Guvernul bulgar: Nu sunt bani pentru proiect

Potrivit ministrului Economiei, problema principală este finanțarea. Acesta a afirmat că autoritățile au informat deja Rheinmetall despre dificultățile financiare, iar fondurile disponibile prin mecanismul european SAFE ar acoperi doar o parte din contribuția Bulgariei.

Vicepremierul a explicat adăugat că sumele de ordinul sutelor de milioane de euro prevăzute anterior în bugetul de stat nu mai sunt disponibile, iar proiectul ar necesita noi surse de finanțare europene și un nou plan financiar.

Opoziția: Banii erau deja prevăzuți

Fostul ministru al Finanțelor, Temenujka Petkova, din partea GERB, a respins afirmațiile vicepremierului, susținând că fostul guvern a pregătit deja elementele esențiale pentru lansarea proiectului, inclusiv acordul dintre Ministerul Economiei și Rheinmetall și transferul de tehnologie necesar construirii fabricii.

„Nu există nimic nefavorabil în acest proiect”, a declarat Petkova, precizând că Bulgaria a urmat același model de cooperare pe care Rheinmetall îl aplică și în alte state.

Potrivit acesteia, bugetul multianual prevedea 260 de milioane de euro pentru compania de stat care urma să construiască fabrica și alte 407 milioane de euro pentru societatea mixtă dintre VMZ și Rheinmetall.

Ce prevede proiectul Rheinmetall în Bulgaria

Petkova susține că includerea proiectului în proiecțiile bugetare ale actualului guvern arată că executivul îi recunoaște importanța. „Proiectul este cu adevărat de importanță strategică pentru Bulgaria și pentru întreaga Uniune Europeană”, a declarat fostul ministru, criticând intenția guvernului de a renegocia acordul cu Rheinmetall.

Proiectul vizează construirea în Bulgaria a unei fabrici pentru producția de muniție și pulberi explozive, în parteneriat cu grupul german Rheinmetall și compania de stat VMZ,principalul producător de armament al Bulgariei. Investiția urmează să fie finanțată parțial prin programul european SAFE, iar diferența ar trebui acoperită din fonduri bulgare.

Croația a lansat deja compania mixtă

În timp ce Bulgaria își reevaluează proiectul cu Rheinmetall, Croația a lansat deja la Zagreb o companie mixtă între grupul german și producătorul local de sisteme robotizate DOK-ING. Parteneriatul vizează dezvoltarea și producția de roboți tereștri militari fără echipaj. Rheinmetall susține că această colaborare ar putea transforma Croația într-un centru regional pentru tehnologii avansate de apărare.

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