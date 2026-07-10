Prima pagină » Știri externe » Cum să faci față căldurii excesive? Vechea metodă folosită de localnicii unei insule din Croația

Cum să faci față căldurii excesive? Vechea metodă folosită de localnicii unei insule din Croația

Locuitorii insulei croate, Rab, apelează la tradiții vechi de generații pentru a se răcori. Europa se confruntă cu valuri de căldură tot mai intense în această vară.
Cum să faci față căldurii excesive? Vechea metodă folosită de localnicii unei insule din Croația
Sursă foto: Adriatic.hr
Daiana Rob
10 iul. 2026, 07:49, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Situată pe coasta Adriaticii, insula Rab este cunoscută pentru centrul său vechi medieval, străzile înguste pavate cu piatră și casele istorice proiectate să ofere umbră și ventilație naturală.

Localnicii spun că viața de zi cu zi s-a organizat de mult timp în funcție de orele cele mai călduroase ale zilei, potrivit Euronews. 

Dimineața devreme sau seara târziu se fac treburile în aer liber, în timp ce după-amiezile sunt petrecute în interior sau la umbră.

Ghidul turistic Kristina Maskarin spune că băile de soare, așa cum sunt practicate astăzi, sunt un obicei relativ recent. În schimb, locuitorii au evitat în mod tradițional lumina directă a soarelui în timpul celor mai fierbinți ore ale zilei.

Un alt obicei benefic este acela de a lăsa geamurile deschise noaptea și închise ziua. Acest truc, alături de obloane sau rolete sau draperii închise pe timpul zilei, aduce un plus de răcoare locuinței.

Arhitectură adaptată pentru valurile de căldură

Multe case din centrul vechi au fost, de asemenea, construite astfel încât să rămână răcoroase fără aer condiționat. Locuitorii spun că obloanele exterioare sunt închise în timpul zilei pentru a ține căldura afară, înainte ca ferestrele să fie deschise din nou noaptea pentru a permite circulația aerului mai răcoros.

Și structura orașului joacă un rol important. Străzile sale înguste au fost proiectate pentru a crea umbră pe tot parcursul zilei, permițând oamenilor să se deplaseze evitând în același timp expunerea prelungită la soare.

Recomandarea video

VIDEO: De la Halep și Neagu, la secretul colaborării fantastice cu David Popovici – Interviu de colecție cu Dragoș Luscan: campionul din spatele campionilor
G4Media
„Părinte, eu cred că nu mai pot” » Preotul care a fost pe lac cu Gabi Mureșan dezvăluie ultimele clipe ale fostului fotbalist: „I-am zis: «Stai pe aici că e beznă»”
GSP.ro
Francezii conduși de Kylian Mbappe intră în semifinale. Marocanii pleacă acasă cu gânduri optimiste la Cupa Mondială pe care o vor găzdui în 2030
Gandul
3.300 lei amendă pentru toți șoferii din România care fac această greșeală când se urcă la volan. 90% nici nu știu că este greșit
Cancan
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că a folosit AI
Prosport
Dmytro Kuleba, fost ministru de Externe al Ucrainei, despre dronele rusești ajunse pe teritoriul României: „Există o soluție la această problemă”
Libertatea
Cum își câștigă existența Prințul Harry și Meghan Markle în 2026 și la cât este estimată averea lor
CSID
2026: Când ți se SUSPENDĂ permisul pentru neplata amenzii? Normele aprobate de GUVERN
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da