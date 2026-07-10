Cum să faci față căldurii excesive? Vechea metodă folosită de localnicii unei insule din Croația

Situată pe coasta Adriaticii, insula Rab este cunoscută pentru centrul său vechi medieval, străzile înguste pavate cu piatră și casele istorice proiectate să ofere umbră și ventilație naturală.

Localnicii spun că viața de zi cu zi s-a organizat de mult timp în funcție de orele cele mai călduroase ale zilei, potrivit Euronews.

Dimineața devreme sau seara târziu se fac treburile în aer liber, în timp ce după-amiezile sunt petrecute în interior sau la umbră.

Ghidul turistic Kristina Maskarin spune că băile de soare, așa cum sunt practicate astăzi, sunt un obicei relativ recent. În schimb, locuitorii au evitat în mod tradițional lumina directă a soarelui în timpul celor mai fierbinți ore ale zilei.

Un alt obicei benefic este acela de a lăsa geamurile deschise noaptea și închise ziua. Acest truc, alături de obloane sau rolete sau draperii închise pe timpul zilei, aduce un plus de răcoare locuinței.

Arhitectură adaptată pentru valurile de căldură

Multe case din centrul vechi au fost, de asemenea, construite astfel încât să rămână răcoroase fără aer condiționat. Locuitorii spun că obloanele exterioare sunt închise în timpul zilei pentru a ține căldura afară, înainte ca ferestrele să fie deschise din nou noaptea pentru a permite circulația aerului mai răcoros.

Și structura orașului joacă un rol important. Străzile sale înguste au fost proiectate pentru a crea umbră pe tot parcursul zilei, permițând oamenilor să se deplaseze evitând în același timp expunerea prelungită la soare.