Descoperire spectaculoasă în Croația: un sarcofag roman intact, găsit după 1500 de ani

Sarcofagul roman din piatră a fost descoperit sub centrul istoric al localității Cavtat și a rămas sigilat timp de aproximativ 1.500 de ani, arată DailyGalaxy. Găsit în necropola antică Epidaur, obiectul este deja descris drept una dintre cele mai importante descoperiri arheologice din Croația din ultimii ani.

Sarcofagul a fost găsit în timpul săpăturilor efectuate la situl arheologic Zorina 8, unde cercetătorii investighează o parte a cimitirului fostei colonii romane Epidaur. Echipa a identificat mai multe tipuri de morminte, însă una dintre descoperiri s-a remarcat imediat.

Potrivit Muzeelor și Galeriilor din Konavle, sicriul din piatră se afla încă în poziția sa originală și nu fusese deschis niciodată din Antichitate. Chiar și urme ale mortarului original din var, folosit pentru sigilarea capacului, erau încă vizibile. Astfel, se demonstra cât de puțin fusese afectat mormântul de-a lungul secolelor.

Un mormânt neatins din perioada romană

Sarcofagul era un sicriu din piatră de tip salonitan, datând din perioada secolelor IV-VI d.Hr. Îngropat la aproximativ trei metri sub nivelul actual al solului și cântărind în jur de cinci tone, acesta reprezintă una dintre puținele înmormântări romane târzii complet sigilate descoperite în Croația.

După ridicarea capacului masiv pentru transport, arheologii au confirmat că monumentul conținea rămășițele unei singure persoane, înhumate în mormântul principal. Scheletul era slab conservat.

Cercetările abia încep

Rămășițele umane au fost descrise drept fragile și fragmentate, ceea ce i-a împiedicat pe arheologi să stabilească vârsta sau sexul persoanei în timpul examinării inițiale. Cercetătorii au recuperat însă și depuneri organice, precum și alte materiale aflate în interiorul sarcofagului.

Aceste materiale, împreună cu probe din mortarul original folosit pentru sigilarea mormântului, au fost colectate respectând proceduri stricte de păstrare și documentare a probelor pentru analize de laborator.

Examinările planificate includ metode de datare, spectrometrie și analize micromorfologice, menite să caracterizeze rămășițele biologice și eventualele materiale asociate înmormântării.

Chiar dacă rămășițele umane nu s-au păstrat în stare bună, arheologii au recuperat depuneri organice și alte materiale din interiorul sarcofagului. Aceste probe vor fi analizate în laborator.